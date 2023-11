Lajme Tv Klan 18 Nëntor 2023, ora 23:00

18/11/2023

Edicion informativ ora 23:00 data 18 Nëntor 2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 18 Nëntor

Tv Klan fiton të drejtat e transmetimit për Euro 2024. Ndeshjet pa pagesë në ekranin kampion

Televizioni KLAN fiton të drejtat e transmetimit të finaleve të EURO 2024 që zhvillohen në Gjermani. Ndeshjet e kuqezinjve dhe skuadrave më të mira europiane do të përcillen ne ekranin kampion pa asnjë pagesë në të gjithë territorin e Shqipërisë

Shqipëria kualifikohet në Europian. I duhet një barazim për të mbajtur kreun e grupit

Shqipëria mori 1 pikë në Moldavi dhe siguroi për herë të dytë në histori kualifikimin në finalet e Europianit 2024 qe mbahet në Gjermani. Në ndeshjen e fundit kundër Ishujve Faroe i mjafton 1 pikë për të mbajtur edhe vendin e parë në grup.

Koncensioni i sterilizimit/ GJKKO cakton “detyrim paraqitje” dhe bllokim pasaporte për Ilir Beqajn

Gjykata e Posaçme cakton masën detyrim paraqitje dhe bllokim pasaporte për Ilir Beqajn, ndërsa SPAK e akuzon atë për shpërdorim detyre për koncesionin e sterilizimit. Beqaj jep dorëheqjen si kreu i agjencisë Agjencisë të Programimit Strategjik.

Tritol lokalit të 24-vjeçarit në Kamëz. Tv Klan siguron pamjet e vendosjes së lëndës plasëse

Një shpërthim me lëndë plasëse ndodhi ne orët e para të mëngjesit në ambientet e jashtme të një lokali në Kamëz. Tv Klan siguron pamjet e momentit kur autorët vendosin tritolin në afërsi të biznesit dhe më pas largohen me shpejtësi me një makinë.

Izraeli urdhëron evakuimin e spitalit Al-Shifa. OKB paralajmëron krizë shëndetësore në Gaza

Izraeli urdhëron evakuimin e plotë të spitalit Al-Shifa në Gaza, teksa qindra pacientë dhe pjesëtarë të stafit largohen çdo ditë përmes rrugëve të evakuimit. OKB paralajmëron se e gjithë gaza mund të përfshihet tani nga një krizë shëndetësore.

Ndahen çmimet në Panairin e Librit, Mira Meksi shpallet autorja më e mirë. Kadare rrëfehet: Nuk ka jetë pa brenga

Mira Meksi me romanin “Parisi vret” është shpallur si autorja më e mirë e Panairit të 26 të Librit që po mbahet në Tiranë. I pranishëm në ditën e sotme të panairit ishte edhe shkrimtari Ismail Kadare, i cili ka rrëfyer edhe një pjese të jetës së tij.