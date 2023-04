Lajme Tv Klan 18 Prill 2023, ora 19:30

20:49 18/04/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 18 Prill 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 18 Prill 2023

Tritol banesës së babait të Leonard Dukës. Vetëm dëmë të vogla materiale.

Tritol shtepise te babait te Leonard dhe Erlis Dukes ne Tirane. Shperthimi shkakton deme te vogla materiale, ndersa policia dyshon se ngjarja lidhet me te shkuaren e vellezerve Duka, te akuzuar per vrasjen e ish -policit Santiago Malko.

Dhunoi 28-vjeçaren, gjykata lë në burg Gleard Gushollin: E Bëra nga xhelozia.

Gjykata e Tiranes la ne burg Glard Gushollin, i cili mbajti peng dhe dhunoi barbarisht per 1 jave te dashuren e tij ne nje shtepi ne Tirane. Ai tha se kishte vepruar nga xhelozia, ndersa prokuroria ngriti 3 akuza ndaj tij.

Votimi elektronik në 3 bashki. Kreu i KQZ: Garanton fshehtësinë e votës.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve garanton se votimi elektronik ne Elbasan, Vore dhe Kamze ka siguri absolute, pasi pajisjet nuk mund te hakerohen. Komisioneri Celibashi thote se kjo menyre ruan edhe fshehtesine e votes.

Euro prek minimumin historik. Këmbehet me 112.63 Lekë. Shkak, sasia e madhe në treg.

Euro prek minimumin historik ne tregun valutor shqiptar dhe sot kembehet me 112.63 leke. Ekspertet thone se shkak eshte prania e madhe e euros ne Shqiperi dhe se zhvleresimi ka efekte pozitive per importet dhe negative per eksportet.

Parlamenti europian voton ro heqjea së vizave me Kosovën. Hyn në fuqi në Janar.

Parlamenti Europian votoi sot pro heqjes se vizave me Kosoven, ndersa qytetaret do te mund te levizin lirisht ne vendet e zones Shengen prej janarit te vitit 2024. Vendimi pershendetet nga Prishtina zyrtare.

Abakarov çon Shqipërinë në finalen e Kapionatit Europian të Mundjes.

Shqipëria siguron me mundësin Zelimkhan Abakarov finalen e Europianit të Mundjes që po mbahet në Zagreb. Sportisti rus që luan për ngjyrat kuq e zi kaloi në finale teksa mposhti të gjithë kundërshtarët në peshën deri në 61 kilogram.

