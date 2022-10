Lajme Tv Klan 18 Tetor 2022, ora 23:35

19/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:35 data 18 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker:Redi Prifti

Headlines 18 Tetor 2022

Vrasja e dyfishtë në Kurbin, dënohet me burg përjetë autori kryesor, Eduard Lamaj.

Përfshirja e Tina Pajollarit në vrasjen e Martin Çeços u zbulua nga njëri prej autorëve.

Dalin pamjet, si u zbulua kanabisi në linjën ajrore Tiranë – Stamboll.

Detaje të reja janë zbuluar nga trafikimi i kanabisit nëpërmjet linjave ajrore nga Rinasi drejt Stambollit. Hetuesit janë duke verifikuar të gjitha hallkat e kontrollit të bagazheve për të zbuluar kush fshihet pas këtij rrjeti.

Rama: Amnistinë fiskale do ta bëjmë në bashkëpunim me ndërkombëtarët.

Kryeministri Edi Rama thotë se nuk do te ndalet ne projektin e Amnistisë Fiskale, pavarësisht kritikave. Por kreu i qeverisë ka sqaruar sot se gjithçka do te behet ne bashkëpunim me ndërkombëtaret.

Nisin negociatat brenda PD. Primaret për zgjedhjet vendore mbahen me 4 Dhjetor

Partia Demokratike hap garën e primareve të cilat do të mbahen më 4 dhjetor. Për Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin votimi mund te zhvillohet më herrët. Berisha paralajmëron protesta të fuqishme të cilat tha se janë domosdoshmëri.

Vetting për pedagogët dhe kusht për diplomat e mjekësisë. Rama: S’mund t’i rrisim pagat me 50%.

Teksa në disa fakultete vijon bojkoti, kryeministri Rama takoi rektorët të cilëve u shpjegoi se pagat nuk mund të rriten 50%. Rama paralajmëroi veting për pedagoget ndërsa tha se diplomat ne mjekësi mund të jepen me kusht për të frenuar largimin.

Lila: Futbollistë nga Superliga në Kombëtare, hap pozitiv. Ndikon edhe në Kampionatin Shqiptar.

Grumbullimi i futbollistëve të kampionatit shqiptar në kombëtare për miqësoren me Arabinë Saudite është vlerësuar si hap pozitiv nga ish-lojtari Andi Lila. Ai thotë se një vendim i tillë do të rriste edhe vlerën e futbollit shqiptar.

