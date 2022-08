Lajme Tv Klan 19 Gusht 2022, ora 19:30

20:55 19/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 19 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headline 19 gusht 2022

Skema 3D e vrasjes mafjoze në Vlorë. Autorët u përgatitën për disa javë, makina u vodh në Shijak

Ndërtohet skema ne 3D e vrasjes mafioze së dy të rinjve në Vlorë, nga ku mësohet se autorët e ndoqën nga pas makinën e viktimave dhe nisën të qëllojnë në ecje. Hetimet zbulojnë se makina e djegur pas krimit ishte vjedhur disa javë më parë në Shijak

“Plumbi i artë”, arrestohet bashkëpunëtori i Nuredin Dumanit. Shkon në 19 numri i të ndaluarve, 13 mbeten në arrati.

Arrestohet Agim Gjini, bashkëpunëtori i Nuredin Dumanit. Ai akuzohet për pjesëmarrje në grabitje, si dhe për bashkëpunim në një sërë krimesh të ndryshme. Bashkë me të shkon në 19 numri i tëarrestuarve për operacionin “Plumbi i Artë” ndërsa 13 të tjerë mbeten në arrati.

Dekriminalizimi, Berisha: “Ligj “Antimeta” i PS-së. Meta: Nisma, argëtuee. Në lokalet, kualicion me PD.

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotw se drafti i maxhorancës për ish-bashkepunwtorwt e sigurimit wshtw njw ligj antimeta i bazuar në shpifje. Vet Meta e konsideron njw nismw argëtuese, ndwrsa konfirmon se nw zgjedhjet e ardhshme vendore do bëj koalicion me PD.

Kuvendi i Malit të Zi voton sot mocionin e mosbesimit ndaj Dritan Abazovicc. U kërkua nga Socialdemokratët.

Parlamenti i Malit të Zi po diskuton mocionin e mosbesimit ndaj kryeministrit Dritan Abazoviç. Qeveria e tij rrezikon të bjerë pas tërheqjes së mbështetjes nga socialdemokratët e presidentit Gjukanoviç. Por nuk përjashtohen surprizat

Iku vapa, vijnë shirat. Shqipëria preket nga stuhia e Europës. Mot i keq deri në mesin e javës tjetër.

Shqipëria goditet nga vala e të nxhehtit afrikan, me temperatura që kalojnë 37 gradë. Në fundjavë rikthehen shirat që do të vijojnë deri në mesin e javës tjetër.