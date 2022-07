Lajme Tv Klan 19 Korrik 2022, ora 00:00

09:01 20/07/2022

Spiker: Reis Cico

Headlines 19 Korrik 2022

Historike/ Shqipëria hap negociatat me BE. Rama: Shqiptarët nuk u dorëzuan kurrë

Dite historike për Shqipërinë pasi vendi ynë hapi sot zyrtarisht negociatat për anëtarësim në Bashkimin Europian. Kryeministri Rama tha se Shqipëria nuk u dorëzua asnjëherë dhe se integrimi në BE do ta bëjë Ballkanin më të mirë.

Berisha: Negociatat, arritje e madhe për shqiptarët. Meta: Ditë e shënuar, por e vonuar

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se hapja e negociatave është një arritje e madhe për shqiptarët ndërsa akuzoi Ramën si pengues të integrimit. Ditë të shënuar, por të vonuar e konsideroi edhete Presidenti Meta.

Rama: KE t’i kërkojë falje Kosovës për Dick Martyn. Raporti me akuza të manipuluara

Gjatë konferencës në Bruksel Kryeministri Rama u pyet për raportin Dik Martit për të cilin tha se Këshilli i Europës duhet t’i kërkojë falje Kosovës. Sipas Ramës akuzat e ngritura në këtë raport janë te pavërteta dhe tw mbushura me manipulime.

AKSHI: Zmbrapset sulmi kibernetik nga jashtë. Rikthehen disa prej sherbimeve qeveritare

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit tha sot se sulmi kibernetik nga jashtë është duke zmbrapsur. Ajo konfirmoi se kanë nisur tw funksionojnë njw pjesw e shërbimeve për qytetarët dhe një pjesë e faqeve online.

Zbardhet dëshmia e Beqajt në SPAK: S’kam njohje me fituesin e koncensionit

Per koncesionin e sterilizimit, SPAK ka pyetur 20 dëshmitarë. Televizioni Klan ka mësuar se ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj ka deklaruar se nuk kishte njohje me firmën fituese të koncesionit, ndërsa e ka cilësuar si të rregullt procesin.

Tirana humbet 1-0 ndaj Zrinjski në “Air Albania”. Tifozët boshnjakë përplsen me policinë.

Tirana humbi në 1-0 në ndeshjen e parë të turit të dytë të Konferencë Ligës përballë “Zrinjski”, skuadra kampione e Bosnje Hercegovinës. Në përfundim të ndeshjes tifozët boshnjakë janë përplasur me policinë.