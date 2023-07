Lajme Tv Klan 19 Korrik 2023, ora 23:45

Shpërndaje







00:34 20/07/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:45 data 19 Korrik 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 19 Korrik 2023

Ekzekutohet Nikolin Lekstakaj në Lezhë. U qëllua nga një makinë në lëvizje. Dyshohet për hakmarrje

Ekzekutohet me automatik në Balldre të Lezhës Nikolin Lekstakaj. 42-vjeccari dyshohet se u qëllua me armë zjarri nga një makinë në ecje teksa po dilte nga një market. Policia dyshon se vrasja mund te kete ndodhur per hakmarrje

Aksidenti në Greqi, identifikohen 5 shqiptarët. Mes viktimave edhe dy të rinj të moshave 16 dhe 19 vjeç

Identifikohen 5 shqiptarët që humbën jetën një ditë më parë në aksidentin tragjik që ndodhi në aksin Follorinë-Selanik. Në mes viktimave janë edhe dy të rinj të moshës 16 dhe 19 vjeçare. Ata kishin shkuar në shtetin fqinj si punëtore sezonalë.

Dogjën 3 automjete, pranga dy personave. Autori ngatërroi objektivin, duhet të digjte një makinë tjetër

Dy persona u arrestuan ndërsa një tjetër u shpall në kërkim pasi dyshohet se morrën pjesë në djegien e tre makinave mëngjesin e martës në Vlorë. Hetimet kanë zbuluar se autori I zjarrvënies kishte ngatërruar objektiv, pasi duhet të digjte një makinë tjetër.

Apeli le në qeli ish-shoferin e Ardi Veliut dhe gruan e tij. Lirohen 4 nga personat nën hetim

Gjykata e Posaccmë e Apelit lë në qeli Sokol Idrizajn, ish-shoferin e Ardi Veliut dhe gruan e tij. Gjykata liroi 4 nga personat e tjerë nën hetim. Ata akuzohen për pastrim parash dhe grup të strukturuar kriminal

Berisha: Do ta nxjerrim Ramën bos të organizatës kriminale të inceneratorëve. Betejë në Kuvend për mocionin

Ish-kryeministri Sali Berisha paralajmëron një betejë të fortë në Kuvend për mocionin dhe inteperlancën urgjente me kryeministrin për ccështjen e inceneratorëve. Ai tha se opozita do ta nxjerrë atë si kreun e një organizate kriminale

Qereria miraton pr/ligjin për bastet online. 10 licenca në të gjithë vendin

Në të gjithë vendin nuk do të jepen më shumë se 10 licenca, ndërsa subjektet duhet të ngurtësojnë një fond prej 120 milionë lekë si garanci për shlyerjen e fituesve.

Rekord i ri në SHBA, 19 ditë me temperatura mbi 40 grade. OKB: Vapa do të intensifikohet vitet e ardhshme

Moti përvëlues që ka përfshirë gjithë emisferën veriore ka shënuar një record të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku këtë vit janë shënuar plotë 19 ditë me temperature mbi 40 gradë. OKB paralajmëron se vapa do të intensifikohet në vitet e ardhshme.

Me temperatura mbi 40 gradë. OKB: Vapa do të intensifikohet vitet e ardhshme

Moti përvëlues që ka përfshirë gjithë emisferën veriore ka shënuar një record të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku këtë vit janë shënuar plotë 19 ditë me temperature mbi 40 gradë. OKB paralajmëron se vapa do të intensifikohet në vitet e ardhshme.



/tvklan.al