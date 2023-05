Lajme Tv Klan 19 Maj 2023, ora 23:00

00:30 20/05/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 19 Maj 2023

Pr/ligji për rritjen e pagave kalon te “ligjet”. Nuk do të ketë ndryshime për deputetët e ministrat.

Komisioni Parlamentar i Ligjeve miraton dy nismat e qeverisë për rritjen e pagave të 130 mijë punonjësve të administratës publike dhe 250 funksionarëve të lartë të shtetit. Nga kjo rritje pagash përjashtohen deputetët dhe ministrat.

Rama nis nga Shkodra turin e falenderimeve: Ju kthejmë borxhin, zgjojmë potencialin ekonomik.

Kryeministri Rama nis nga Shkodra turin e falënderimeve pas fitores së zgjedhjeve të 14 majit. Ai premtoi t’i kthejw borxhin Shkodrws duke zgjuar potencialit ekonomik të qytetit pwr ta kthyer atë në një qendër të rëndësishme.

31 kallëzime për krime zgjedhore, 18 po hetohen. Fredi Beleri del të hënën para gjykatës së posaçme.

31 kallëzime penale për zgjedhjet e 14 majit janë regjistruar në Prokurorinë e Posaçme. SPAK njofton se për 18 prej tyre janë krime zgjedhore që përmbajnë vepra penale si korrupsioni dhe kanosja. Të hënën del para gjykatës së posaçme Fredi Beleri.

Zhvlerësimi i euros tkurri eksportet. Instat: U ulën me 19 % në krahasim me 2022.

Sipas një raporti të INSTAT, eksportet shqiptare në muajin prill pësuan një rënie me 19% në krahasim me një vit më parë. Shkak kryesor ishte zhvlerësimi i euros që ka ndikuar në uljen e volumit tregtar me vendet e Eurozonës.

Misteri i 2 të zhdukurve në Sarandë. Drejtori i policisë takon familjarët: Do ta zbardhim ngjarjen.

Mbetet ende mister fati i Fatmir Sulovarit dhe Leonard Thodhorit të zhdukur në Sarandë në 6 prill të këtij viti. Familjarët takojnë sërish Drejtorin e Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, i cili premtoi atyre zbardhjen e ngjarjes.

Arrin në 14 numri i viktimave nga moti i keq në Itali. Pritet ardhja e një cikloni.

Shkon në 14 bilanci tragjik i viktimave të përmbytjeve katastrofike që goditën Italinë qendrore. Autoritetet thonë se numri pritet të rritet pasi ka ende persona të zhdukur. Një tjetër ciklon i fuqishëm pritet të godasë vendin gjatë natës.

