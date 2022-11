Lajme Tv Klan 19 Nëntor 2022, ora 19:30

21:42 19/11/2022

#lajme , #edicioniinformativ ora 19:30 data 19 Nëntor 2022

Spiker: Redi Prifti

Headlines 19 Nëntor 2022

Shqipëria shënon fitoren e parë për 2022, mund Armeninë 2-0 në “Air Albania”

Shqipëria mori sot fitoren e parë për vitin 2022, teksa mundi Armeninën 2 me 0 në miqësoren e luajtur në Air Albania. Për kuqezinjtë shënoi Skuka në pjesën e parë dhe Asllani në të dytën me penallti. Sfidën shqiptartët mundën ta ndiqnin në tv klan

Porti i Durrësit, Rama: Shteti 33% aksioner. Përballje me opozitën në Kuvend

Kryeministri Rama paralajmeron perballje ne kuvend me opozite per ceshtjen e portit te Durresit. Ai thote se opozita po hedh balte mbi nje kompani prestigjoze dhe se ai do te rendise fakte qe ky investim i duhet ekonomise dhe Durresit.

Berisha: Protesta e 6 dhjetorit nuk është kundër BE, por kundër Ramës

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha deklaron se me 6 dhjetor nuk protestohet kunder samitit te BE-se qe mbahet ne Tirane, por kunder qeverise, pavaresisht se mazhoranca dhe nje pjese e opozites e konsiderojne ate si te turpshme.

Bllako e Dervishaj në ndeshjet e Champions me paratë e Zotos, udhëtuan të 3 bashkë

Alqi Bllako dhe Arben Dervishaj kane udhetuar se bashku me Klodian Zoton per te pare nje ndeshje te Champions Liges. Ne dosjen e SPAK te siguruar nga Tv Klan thuhet se shpenzimet jane paguar nga pronari i kompanise se inceneratoreve.

Shqiptarët e paguajnë naftën më shtrenjtë. Kosova dhe RMV, me çmime më të lira

Pavaresisht uljes se cmimit per te dyten dite radhazi, shqiptaret vijojne ta paguajne naften me shtrenjte se qytetaret e vendeve te tjera te rajonit. Ne Kosove dhe Maqedonine e Veriut, karburantet kushtojne me lire.

Vjeshta shton problemet me mushkëritë. 20 raste në ditë në sanatorium

Vjeshta shton problemet me mushkerite dhe rrit numrin e pacienteve qe u drejtohen mjekeve specialiste. Te dhenat tregojne se afro 20 paciente paraqiten cdo dite ne spitalin “Shefqet Ndroqi” per ndihme te specializuar.