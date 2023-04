Lajme Tv Klan 19 Prill 2023, ora 19:30

21:02 19/04/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 19 Prill 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 19 Prill 2023

Vritet biznesmeni Ardian Nikulaj. U qëllua në lokalin e tij në Shëngjin.

Nje biznesmen u ekzekutua sot ne mesdite ne zonen e Shengjinit. Viktima eshte 55 -vjecari Ardian Nikulaj, i cili u qellua me pistolete nga nje person i maskuar me skafander, teksa gjendej ne nje lokal ne pronesi te tij.

Tre burgime të përjtshme dhe 65 vite burg për vrasësit e Beqir e Gentjan Nezirit në Elbasan.

SPAK kërkon burg për 3 policët, pjesë e një grupi që vidhte makina në Kosovë.

SPAK kërkoi 41 vite burgim në total për 7 të pandehur si pjesë e një grupi kriminal që vidhnin makina në Kosovë dhe i trafikonin në Shqipëri. Pjese e ketij grupi ishin edhe 3 punonjes te policise se shtetit.

PD, platformë për transparencën. PS: Çojmë përpara punët e nisura.

Partia Demokratike prezanton nje platforme per transparence dhe fton qytetaret te denoncojnë aty abuzimet ne fushate. Ndërsa Partia Socialiste kerkon votën per te cuar perpara punet e nisura nga qeveria dhe bashkitë e saj.

INSTAT: Në Shkurt 67% më shumë turistë. Rajoni qëndror, më i frekuentuari.

Muaji shkurt shenoi nje rritje me 66 % te turisteve te huaj qe vizituan Shqiperine. Me i frekuentuar rezulton rajoni qendror i vendit, ndersa numrin numrin me te madh te turisteve e mban Kosova dhe disa vende te Bashkimit Europian.

Lira turke prek rekorde zhvlerësimi. Vështirësi për Erdogan para zgjedhjeve.

Lira turke prek nivelin më të ulët historik përballë Dollarit. Ekspertet nderkombetare te ekonomise thone se zhvlerësimi i saj ve në vështirësi rizgjedhjen e Erdoanit si president në zgjedhjet e dyfishta të 14 Majit.

