Lajme Tv Klan 19 Shkurt 2024, ora 19:30

20:54 19/02/2024

Spiker: Reis Çiço

Headlines 19 Shkurt 2024

Borxhi publik, për herë të parë në 59 përqind prej 2008. 12.3% më shumë të ardhura në arkë.

Borxhi publik bie në 59% duke shënuar nivelin më të ulet prej vitit 2008. Te dhënat e Ministrisë se Financave tregojnë gjithashtu se vitin e kaluar, te ardhurat ne arkën e shtetit u rriten me 12% me shume krahasuar me vitin 2022.

AKSHI bllokon hipotekën. Nënshkrimi elektronik është jashtë funksionit. Qytetarët, pa shërbime.

AKSHI bllokon Kadastrën. Qytetaret e bizneset nuk arrijne te marrin sherbimet ne zyrat e ketij institucioni, per shkak se prej disa kohesh nuk funksionon sherbimi online i nenshkrimit elektronik, i cili garantohet nga AKSHI.

Kushtetuesja zbardh vendimin për paktin Rama – Meloni. I hapet rruga votimit ne kuvend

Gjykata Kushtetuese zbardh vendimin pro marrëveshjes Rama – Meloni për pritjen e emigrantëve. Zbardhja i hap rrugë votimit të enjten në Kuvend. Gjykata thotë se Shqipëria nuk humb territor ndërsa firmën e Presidentit e cilëson të panevojshme.

Studentët e huaj në Shqipëri, italianët te të parët. Zenë vendin e studentëve nga Kosova.

Italianet perbejne numrin me te madh e shtetasve te huaj qe kane ardhur ne Shqiperi per studime. Te dhenat zyrtare tregojne se ata kane lene pas edhe studentet nga Kosova, te cilet perbejne grupin e dyte me te madh.

Izraeli nis me 10 Mars sulmin ne Rafah. Gantz: Hamas të lirojë pengjet brenda kësaj date.

Izraeli përcakton 10 Marsin, si datë për nisjen e sulmit tokësor në Rafah kundër Hamasit. Tel Avivi njofton se sulmi do të nisë nëse brenda kësaj date Hamasi nuk liron pengjet te gjitha pengjet.

Mbappe ka firmosur për 5 vjet me realin. Media spanjolle: 20 mln pagë plus bonuset.

KIlian Mbape ka nënshkruar me Real Madridin. Mediat spanjolle zbulojnë se sulmuesi francez do te qendroje deri ne vitin 2029 tek “Los blancos” dhe do te paguhet 10 deri ne 20 milione euro ne vit plus bonuset.

“Openheimer” triumfon edhe me çmimet “Bafta”.“Poor things” shpallet filmi i dytë më i mirë.

Filmi “Openhajmer” korr sukses edhe në çmimet BAFTA, duke marrë 7 trofe të rëndësishëm. Ndërsa i dyti për nga vlerësimet u shpall filmi “Poor Things”.

