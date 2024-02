Lajme Tv Klan 19 Shkurt 2024, ora 23:40

Shpërndaje







08:37 20/02/2024

lajme, #edicioniinformativ ora 23:40 data 19 Shkurt 2024 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 19 Shkurt 2024

Borxhi publik, për herë të parë në 59 përqind prej 2008. 12.3% më shumë të ardhura në arkë.

Borxhi publik bie në 59% duke shënuar nivelin më të ulet prej vitit 2008. Te dhënat e Ministrisë se Financave tregojnë gjithashtu se vitin e kaluar, te ardhurat ne arkën e shtetit u rriten me 12% me shume krahasuar me vitin 2022.

AKSHI bllokon hipotekën. Nënshkrimi elektronik është jashtë funksionit. Qytetarët, pa shërbime.

AKSHI bllokon Kadastrën. Qytetaret e bizneset nuk arrijne te marrin sherbimet ne zyrat e ketij institucioni, per shkak se prej disa kohesh nuk funksionon sherbimi online i nenshkrimit elektronik, i cili garantohet nga AKSHI.

Kushtetuesja zbardh vendimin për paktin Rama – Meloni. I hapet rruga votimit ne kuvend

Gjykata Kushtetuese zbardh vendimin pro marrëveshjes Rama – Meloni për pritjen e emigrantëve. Zbardhja i hap rrugë votimit të enjten në Kuvend. Gjykata thotë se Shqipëria nuk humb territor ndërsa firmën e Presidentit e cilëson të panevojshme.

Studentët e huaj në Shqipëri, italianët te të parët. Zenë vendin e studentëve nga Kosova.

Italianet perbejne numrin me te madh e shtetasve te huaj qe kane ardhur ne Shqiperi per studime. Te dhenat zyrtare tregojne se ata kane lene pas edhe studentet nga Kosova, te cilet perbejne grupin e dyte me te madh.

Izraeli nis me 10 Mars sulmin ne Rafah. Gantz: Hamas të lirojë pengjet brenda kësaj date.

Izraeli përcakton 10 Marsin, si datë për nisjen e sulmit tokësor në Rafah kundër Hamasit. Tel Avivi njofton se sulmi do të nisë nëse brenda kësaj date Hamasi nuk liron pengjet te gjitha pengjet.

/tvklan.al