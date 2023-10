Lajme Tv Klan 19 Tetor 2023, ora 19:30

20:45 19/10/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 19 Tetor 2023

Kaos në parlament, opozita bllokon foltoren. Përjashtohen për 10 ditë 26 deputetë demokratë

Salla e Kuvendit u përfshi sot nga kaosi pasi opozita nuk lejoi nisjen e mbledhjes duke bllokuar foltoren. Për këtë shkak 23 deputetë të opozitës u përjashtuan 10 ditë nga punimet. Socialistët thanë se kjo ishte dhunën ndaj institucioneve.

Strasburgu rrëzon padinë e Francesco Becchetti-t ndaj shtetit shqiptar

Gjykata e Strasburgut rrëzon pretendimet e biznesmenit italian Françesko Beketi dhe bashkëpunëtorëve të tij kundër Shqipërisë. Ata pretendojnë për shkelje të të drejtave në procesin e tyre, por gjykata nuk i morri parasysh ankesat.

Ekskluzive/Tv Klan siguron pamjet e aksidentit me 2 viktima në rrugën e Kombit

Një 48-vjecar u arrestua si shkaktar i aksidentit me 2 viktima dhe 3 të plagosur pasditen e së martës në tunelin e Kalimashit në Rrugën e Kombit. Tv Klan ka siguruar pamjet e momentit të këtij aksidenti të rëndë ku u përfshinë 3 makina.

Rezoluta e PE: Sulmi në Banjskë, terrorist. Sanksione Serbisë nëse la lidhje me ngjarjen

Parlamenti Europian voton unanimisht rezolutën ku dënohet ngjarja e 24 shtatorit në Banjskë, duke kërkuar ndëshkimin e Serbisë, nëse vërtetohet se është e përfshirë në këtë sulm që cilësohet si terrorist.

Gaza në shtetrrethim, valë sulmesh izraelite. Tel Aviv lejon ndihmat humanitare nga Egjipti

Gaza vijon të mbetet nën sulmin e raketave, ndërsa Tel Avivi ka njoftuar se do të lejojë të hyjnë disa kamionë me ndihma nga Egjipti, por kerkon garanci qe ato nuk do te bjene ne dore te Hamas. Rishi Sunak viziton Izraelin dhe shpreh mbështetje

Sylvinho nis punën për ndeshjet e Nëntorit. Synon rekordin për vendin e parë në grup.

Trajneri i kombëtares, Silvinjo ka nisur menjëherë punën për dy ndeshjet e nëntorit me Moldavinë dhe Ishujt Faroe.

Bashkëpunëtorëve të tij ai u ka shprehur synimin për të mbajtur vendin e parë në grup.

