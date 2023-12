Lajme Tv Klan 2 Dhjetor 2023, ora 23:00

2 Dhjetor 2023

Spiker: Redi Prifti

Euro 2024, grup ferri për Shqipërinë. Përballet me Italinë, Spanjën e Kroacinë

Shorti i Euro 2024, i transmetuar live në Tv Klan pak minuta më parë, e vendos Shqipërinë në grupin më të vështirë të këtij kampionati. Kuqezinjtë do të përballen me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë. Të gjitha ndjeshjet do të transmetohen në Tv Klan.

Rrëfehet vrasësi i Liridona Murselit: U pagova 30 mijë euro nga bashkëshorti i saj

Detaje tragjike dalin nga hetimet për vrasjen e Liridona Murselit nga bashkëshorti i saj. Autori Granit Plava u ka rrëfyer hetuesve se ishte paguar 15 mijë euro para ngjarjes dhe 15 mijë të tjera do t’i merrte pas kryerjes së krimit.

Arrestohet në Spanjë Ismail Zeneli. Kërkoi vrasjen e vëllezërve Edmond e Albert Nela

Arrestuar në Spanjë shqiptari Ismail Zeneli. Ai është shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme i dyshuar se kishte kërkuar vrasjen e vëllezërve Edmond dhe Albert Nela. Komunikimet u zbuluan pas zbërthimit të aplikacionit SKY.

Rama në samitin e klimës në Dubai: Ndotësit e mëdhenj japin leksione

Në forumin për klimën që po mbahet në Emiratet e Bashkuara, kryeministri Rama ishte kritik me ekonomitë e mëdha botërore që edhe pse ndotin më shumë, përgjegjësinë e kalojnë tek vendet në zhvillim duke dhënë leksione.

Mbyllet kuvendi i PD, Berisha votbesohet si kryetar me 938 vota. Mungon grupimi i Bardhit

Sali Berisha votëbesohet nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike si kryetar i kësaj force politike me 938 vota pro dhe 55 kundër. Grupimi i Gazmend Bardhit nuk mori pjesë, por Berisha e falenderoi për nisjen e mosbindjes civile kundër Edi Ramës.

Miratohet bonusi prej 5 mijë lekësh për pensionistët. MF: Merret edhe pas festave

Qeveria miraton shpërndarjen e bonusit të fundvitit për pensionistët dhe kategoritë e tjera. Shpërblimi do të jetë në masën e 5 mijë lekëve dhe shpërndarja në zyrat e postës shqiptare do të vijojë edhe pas festave të fundvitit.

/tvklan.al