Lajme Tv Klan 2 Gusht 2023, ora 23:30

Shpërndaje







00:55 03/08/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:30 data 2 Gusht 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Vritet me thikë poshtë urës 32-vjeçarja. Shoqërohen 17 persona, mbeten mister motivet

Një 32-vjeçare, nënë e një fëmije të mitur gjendet e vrarë me thikë poshtë Urës së Dajlanit në dalje të Durrësit. 17 persona shoqërohen nga policia ndërsa mbeten të paqarta rrethanat dhe motivet e krimit.

“Plumbi i artë”, SPAK mbyll hetimet. U zbardhën 18 krime dhe 8 grupe kriminale

SPAK përfundon hetimet për dosjen “Plumbi i artë” që goditi 8 grupe kriminale dhe zbardhi 18 ngjarje të rënda si vrasje, plagosje e grabitje. Kyçe ishte dëshmia e të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumani dhe bashkëpunëtorit të tij Henrik Hoxhaj.

Rënia e euros, BSH: Mund të ndërhyjmë. Forcimi i lekut, sinjal pozitiv për ekonominë

SPAK përfundon hetimet për dosjen “Plumbi i artë” që goditi 8 grupe kriminale dhe zbardhi 18 ngjarje të rënda si vrasje, plagosje e grabitje. Kyçe ishte dëshmia e të penduarit të drejtësisë Nuredin Dumani dhe bashkëpunëtorit të tij Henrik Hoxhaj.

300 mjekë, policë e ushtarake, kredi me “zero interes”. vendosen kriterët

Mjekët, policët dhe ushtarakët do jenë pjesë e skemës së qeverisë për të përfituar kredi të butë me zero interes. Në vendimin e marrë do të përfitojnë 300 persona ku prioritet do të kenë ata që kanë krijuar familje të re.

Rëndohen akuzat ndaj Donald Trump: Komplot për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve

Departamenti amerikan i Drejtësisë ngre të tjera akuza ndaj ish presidentit Donald Trump. Ai do të përgjigjet para gjykatës për organizmin e një komploti me qëllim përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020.

Hidhet shorti, kampionati nis me derbin Dinamo – Tirana

Kampionati shqiptar i futbollit do të hapet me derbi, pasi Dinamo do të luajë me Tiranën. Për sfidën tjetër të kryeqytetit, atë mes Partizanit dhe Tiranës duhet të presim javën e gjashtë. Superiorja do të zbresë në fushë më 19 gusht.

/tvklan.al