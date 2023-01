Lajme Tv Klan 2 Janar 2023, ora 19:30

21:07 02/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 2 Janar 2023 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Reis Cico

Pas festave, ikin emigrantët. Fluks i lartë në pikat e kalimit kufitar në Kapshticë dhe Kakavijë

Pas festave te fundvitit, emigrantet shqiptarë kanë nisur të largohen. Fluks i lartë është shënuar në pikat e kalimit kufitar me Greqinë ku ka pasur edhe radhë të gjata makinash. 8 mijë persona të larguar gjatë 24 orëve të fundit.

Bilanci i vetingut/Në 5 vite u larguan nga sistemi 314 magjistrate. Dominojnë gjyqtarët

5 vite nga nisja e procesi të vettingut nga radhët e sistemit drejtësisë janë larguar 314 magjistratë, ku pjesa më e madhe e tyre ka rezultuar me probleme me pasurinë. Gjyqtarët përbëjnë numrin më të madh të të shkarkuarve.

“Pranverë” në mes të dimrit, Janari nis me mot të ngrohtë e me diell. Javën e ardhshme rikthehen reshjet

Viti i ri nis me mot me diell e temperatura të pazakonta për stinën, teksa termometri do të shënojë 18 gradë. Javën e ardhshme do të rikthehen reshjet, ndërsa pritet që temperatura e ajrit të bjerë në vlerat normale të janarit.

Ukraina shkatërron bazën ruse, pretendon për 400 ushtarë të vrarë. Moska sulmon Kievin

Rusia ka marrë një nga goditjet më të forta që nga nisja e luftës në Ukrainë. Kievi sulmoi një bazë ushtarake ruse në Donjesk teksa pretendon se si pasojë kanë mbetur të vrarë 400 ushtarë rusë. Moska kundërpërgjigjet dhe sulmon Kievin me dronë.

Brazili po i jep lamtumirën mbretit të futbollit. Homazhet në stadiumin e Santos ku luajti për 18 vjet

Brazili po i jep lamtumirën e fundit mbretit të futbollit, Pele i cili u nda nga jeta më 29 dhjetor. Homazhet e fundit publike po zhvillohen në stadiumin e Santosit ku mijëra braziliane pritën me orë të tëra në radhë. Ceremonia mortore zhvillohet nesër