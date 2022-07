Lajme Tv Klan 2 Korrik 2022, ora 19:30

21:19 02/07/2022

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 2 korrik 2022

Hapet tuneli I Skerfices. Saranda vetem 3 ore larg Tiranes me rrugen e re Kardhiq – Delvine .

Hapet tuneli i Skerfices, qe ben funksionale per here te pare rrugen Kardhiq – Delvine dhe shkurton ne afro 3 ore distancen mes Tiranes dhe Sarandes, duke i dhene nje tjeter mundesi turizmit ne bregdetin e skajit jugor te vendit.

1600 banesa sociale ne Koder Kamez. Projekti 100 MLN euro nis ne 2023.

1,600 banesa sociale do te ndertohen ne Koder Kamez per familjet ne nevoje. Projekti i Bashkise se Tiranes dhe Bankes Europiane te Investimeve do te kushtoje 100 milione euro dhe do te nise nga ndertimi ne 2023.

“Dronet edukues”, ne rrethrrotullime dhe kryqezime. Ne shenjester drejtuesit problematik.

Rreth-rrotullimet dhe kryqëzimet jane shndërruar ne nyjet me problematike te qarkullimit dhe sigurise rrugore. Policia nis monitorimin e tyre me drone per te ndëshkuar drejtuesit problematike qe nuk zbatojnë rregullat.

Shqiperia ne pikun e vales se te nxehtit. Temperatura mbi 40 grade deri me 7 Korrik.

Vala e te nxehtit qe ka perfshire prej disa ditesh Shqiperine do te sjelle temperatura mbi 40 grade ne disa qytete. Sinoptikanet parashikojnë se i nxehti ekstrem pritet te zgjase te pakten deri ne 7 korrik.

Himni shqiptare ngaterrohet serisht. Gafe ne Lojrat Mesdhetare 2022

Tjetër gafe me himnin tone kombëtar ne eventet sportive. Organizatoret e lojerave mesdhetare te Algjerise, e ngatërrojnë me himnin e Qipros, gjate ceremonisë se dhënies se medaljes se arte për atleten Luiza Gega.