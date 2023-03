Lajme Tv Klan 2 Mars 2023, ora 19:30

20:51 02/03/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 2 Mars 2023

Dëshmia ekzekutorit të 3 grave: Doja të kryeja një vrasje tjeter. Po hetohej në gjendje të lirë.

Zbardhet dëshmia e 41-vjeçarit Dan Hutra, qe një dite me parë ekzekutoi 3 gra dhe plagosi 3 te tjera. Ai tha se kishte planifikuar çdo gjë dhe se donte te kryente edhe një tjetër vrasje, teksa po hetohej ne gjendje te lire për vjedhje.

Lirohet nga burgu shoferi i urbanit që shkaktoi aksidentin me 9 të plagosur.

Lirohet nga burgu shoferi i autobusit urban te linjes se unazes qe shkaktoi aksidentin me 9 te plagosur, prane zones se Shallvareve. Gjykata e Tiranes vendosi ta lere ne arrest shtepie, per shkak te gjendjes shëndetësore.

Seancë maratonë në Kuvend për McGonigal, Rama: Hetimet në SHBA, asnjë lidhje me mua

Seancë maratone ne parlament për çështjen “McGonigal”. Kryeministri Rama tha se hetimi ne Shtetet e Bashkuara nuk ka asnjë lidhje me të apo me Shqipërinë, por opozita vijoi me akuzat se ai e ka përdorur ish-shefin e FBI kundër saj.

Protesta në Greqi pas tragjedisë me 47 viktima. Shkak i aksidentit, një gabim

Shpërthejnë protestat ne Greqi kundër kompanisë qe menaxhon hekurudhën ku një dite me pare ndodhi aksidenti tragjik me 57 viktima. Hetimet zbulojnë se përplasja e dy trenave erdhi si pasoje e një gabimi te përgjegjësit te turnit.

Lionel Messi drejt largimit nga PSG? Nuk dëshiron të rinovojë për 1 vit

Lionel Mesi është me pranë largimit nga Paris Sen Zhermen. Mediat franceze bëjnë te ditur se kampioni i botes nuk dëshiron te aktivizoje klauzolën per rinovimin e kontratës edhe për 1 vit tjetër.

