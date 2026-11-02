Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 2 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Reis Çiço
Headlines
Veliaj-Ramës: Provo që kam lidhje me protestat ose ik. Gogu: E pavërtetë që i kam përcjellë mesazhe në qeli
Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, thotë se transferimi në Fier është bërë me urdhër të Ramës, të cilin e ka sfiduar të provojë që ai ka lidhje me protestat ose të ikë. Veliaj thotë se ministri i Drejtësisë i kërkoi dorëheqjen, por Gogu e mohon.
Rama: Punësimet, sipas “Shkallës së Meritës”. Provim unik kombëtar dhe certifikatë 4-vjeçare
“Shkalla e Meritës” është reforma që synon të vendosë standarde të unifikuara për hyrjen në administratë. Kryeministri Rama thotë se kandidatët do t’i nënshtrohen një provimi unik kombëtar dhe do të pajisen me certifikatë aftësie, të vlefshme për 4 vjet.
Berisha: Rama ka qenë në takimin e Arubës. SPAK, paterica kryesore e narkoshtetit
Kreu i opozitës, Sali Berisha, thotë se kryeministri Edi Rama ka qenë fizikisht pjesë e takimit të Arubës me krerët e narkotrafikut. Ai gjithashtu akuzon SPAK-un se është kthyer në një seksion të mazhorancës dhe nuk heton krimet e qeverisë.
Taksë qarkullimi edhe për makinat elektrike. Malaj: Konsumojnë infrastrukturën rrugore
Komisioni i Ligjeve miratoi në parim projektbuxhetin e vitit 2027 dhe paketën e re fiskale. Ministri i Financave thotë se është vendosur që taksë qarkullimi të paguhet edhe për makinat elektrike, pasi edhe ato konsumojnë infrastrukturën.
Grabitët një filial banke te “Komuna e Parisit”. Autori, i maskuar dhe i armatosur, lëvizte me monopatinë
Filiali i një banke të nivelit të dytë në zonën e “Komunës së Parisit” në Tiranë ra pre e një grabitjeje me armë paraditen e kësaj të hëne. Autori mbante një skafandër në kokë dhe, për t’u larguar nga vendi i ngjarjes, përdori një monopatinë.
Nesër zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA. Sondazhet parashikojnë disfatë për republikanët
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen nesër zgjedhjet e mesit të mandatit, ku votohet për Dhomën e Ulët dhe 1/3 e senatorëve. Sondazhet parashikojnë humbjen e Kongresit nga republikanët, pasi lufta ndaj Iranit mund t’u kushtojë shtrenjtë.
/tvklan.al