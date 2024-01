Lajme Tv Klan 20 Janar 2024, ora 00:30

08:25 20/01/2024

ora 00:30 data 20 Janar 2024

Spiker: Redi Prifti

Headlines 19 Janar 2024

Opozita bllokon Komisionin e Reformës Zgjedhore. PS: Do të shohim mënyra të tjera për të miratuar Kodin.

Deputetet demokrate te grupimit Berisha-Bardhi bllokojne komisionin e reformes zgjedhore. Tre palet hedhin akuza ndaj njera – tjetres, ndersa mazhoranca paralajmeron se do te shohe menyra te tjera per te miratuar ndryshimet ne kod.

Vrasja me snajper e Sinomatit, Balla takim në Vlorë: Jemi afër zbardhjes.

Policia duket se eshte prane zbardhjes se vrasjes me snajper te Gezim Sinomatit. Ministri i Brendshem, Taulant Balla, pas nje takimi me drejtuesit e policise se Vlores tha se hetuesit kane nje piste qe besohet se do te zbuloje autoret.

Martesa me mjekun që kishte 3 gra të tjera, flasin prindërit e të miturës: Ishim kundër.

Prinderit e te mitures 16 -vjecare qe ishte bere gruaja e katert te mjekut kardiokirurg Dervish Hasi deklarojne ne polici se ishin kunder lidhjes se tyre. Por adoleshentja thote se ka bere cdo gje me deshiren e saj.

Gjirokastra, qyteti më i prekur nga gripi. Gramshi i dyti. 15 mijë raste në javë në vend.

Gjirokastra eshte qyteti me i prekur nga gripi, i pasuar nga Gramshi, Fieri, Durresi, Tirana, Mati, Vlora e Berati. Instituti i Shendetit Publik thote se infeksionet po shtohen dhe kane arritur ne 15 mije ne jave.

S’ka më ‘’bujari’’, shqiptarët rënditen ndër më kurnaclt në botë për 2023.

Shqiptaret humbasin vendin e tyre ne podiumin e bujarise. Nje raporti i fondacionit te ndihmes dhe bamiresise per vitin 2023 e rendit Shqiperine nder vendet me njerezit me kurnace ne bote, duke humbur 27 vende nga viti pararendes.

Netanjahu, kundër krijimit të shtetit të Palestinës: Cënon ekzistencën e Izraelit.

Qeveria izraelite eshte kategorikisht kunder zgjidhjes se konfliktit me krijimin e dy shteteve ne Lindjen e Mesme. Kryeministri Netanjahu thote se formimi i nje shteti palestinez cenon ekzistencen e Izraelit.

