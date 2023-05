Lajme Tv Klan 20 Maj 2023, ora 19:30

21:45 20/05/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 20 Maj 2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 20 Maj 2023

Berisha: Votimi të jetë i detyrueshëm për të shmangur blerjen e votës. Me Ramën nuk ka zgjedhje.

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha, propozon votimin e detyrueshem si mase per t’i dhene fund shit-blerjes se votes. Ai thote se me Edi Ramen nuk mund te kete zgjedhje dhe paralajmeron mosbindje civile.

Kapen në Tiranë 2.3 kg kokainë e ardhur nga Saranda, 5 persona përfundojë në pranga.

Policia e Tiranes godet nje grup trafikantesh duke sekuestruar 2.3 kilogram kokaine te ardhur nga Saranda. Ne pranga perfundojne 5 persona, ndersa hetimet vijojne per kapjen e bashkepunetoreve te tyre.

Vranë me thikë 16-vjeçarin, burg për 4 të miturit. Avokati: Kanë shfaqur pendesë.

Gjykata e Elbasanit vendos qe katër të miturit që vranë me thikë bashkëmoshatarin e tyre ne Gramsh do të qëndrojnë në burg. Avokatet mbrojtes thone se ata kane shfaqur pendese dhe nuk kane patur per qellim vrasjen.

Mun gesa e punëtorëve mund të ndikojë sezonin turistik, tur-operatorët: Nuk kemi as sanitare.

Operatoret turistike po hasin veshtiresi ne sigurimin e fuqise punetore te te gjitha niveleve per te perballuar sezonin turistik. Ekspertet thone se shkak eshte emigracioni dhe rritja e shpejte e sektorit te turizmit.

Greqia në heshtje zgjedhore, Mitsotakis: Të ecim përpara ose të shkojmë mbrapa.

Greqia eshte sot ne heshtje zgjedhore, pasi neser voton per te zgjedhur qeverine e re. Kryeministri Mistotaqis thote se greket duhet te votojne qe vendi te shkoje perpara, perndryshe rrezikon te rreshqase ne te kaluaren.

Saimir Pirgu magjeps publikun italian. 15 minuta ovacione në Grande Teatro Massimo.

Tenori shqiptar, Sajmir Pirgu shkelqen në skenën e teatrit të operas dhe baletit të Palermos. Publiku i dhuroi atij 15 minuta duartrokitje per interpretimin ne operan ruse “Eugen Ogenin” që u ngjit në këtë skenë pas 24 vjetësh.

