Lajme Tv Klan 20 Nëntor 2022, ora 19:30

20:58 20/11/2022

Spiker: Reis Cico

Headline 20 Nentor 2022

Përmbytjet në veri. Lumi merr makinën, zhduket bab e bir. Shpëton një vajzë.

Situatë e vështirë në veri të vendit për shkak të reshjeve masive. 3 persona brenda një makine janë marrë nga rrjedha e lumit në Malësi të Madhe. Zhduken babë e bir ndërsa mundi të shpëtojë vajza e tyre. Mbi 1 mije hektare toke rezultojnë te permbytura

Reshjet përmirësojnë situatën energjitike Fierza arrin 269 metra. Në Tetor 7% më pak konsum.

Grabiten dhe dhunuan për vdekje të moshuarin. Morën 5 mijë lekë, arrestohen 2 persona.

Një 89-vjeçar ndërroi jetë në një fshat të Mallakastrës pasi u dhunua nga 2 persona që hynë të armatosur në banesën e tij për të grabitur dhe që u larguan me vetëm 5 mijë lekë të reja. Policia vuri në pranga autorët e grabitjes.

Kurti dhe Vuçiç takohen të hënën në Bruksel. Kreu i shtetit serb: S’jam optimist për rezultatin.

Mbahet nesër në Bruksel takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandër Vuçiç. Megjithatë kreu i shtetit serb u shpreh se nuk ishte optimist që të ketë një marrëveshje me Prishtinën.

SHBA, 5 të vrarë dhe 18 të plagosur nga sulmi në një klub homoseksualësh.

5 persona humbën jetën ndërsa 18 të tjerë u plagosën nga një sulm në një klub homoseksualesh në Kolorado të Shteteve të Bashkuara. Agresori u neutralizua nga vetë klientët dhe më pas u vu në pranga nga policia.

Nis sot Botërori i Katarit. Vendasit hapin turneun përballë Ekuadorit.

Ka startuar mbrëmjen e sotme në Katar Kampionati Botëror i Futbollit. Pas një ceremonie spektakolare, vendi organizator i këkwtij kampionati humbi në sfidën e parë me Ekuadorin me rezultatin 2 me 0.