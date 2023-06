Lajme Tv Klan 20 Qershor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:40 20/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 20 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 20 Qershor 2023

Kontrolle në kampin e muxhahedineve në Manzë. dyshime se kryenin aktivitete që cënuan sigurinë kombëtare

Policia kontrolluan kampin e muxhahedinëve iranianë ne Manze te Durrësit, me kërkesë te SPAK dhe vendim te Gjykatës, pas dyshimeve se brenda tij kryheshin aktivitete kibernetike dhe terroriste. Anwtarwt e MEK kundwrshtojnw policinë.

Çuçi: Anëtarët e MEK shkelen marrëveshjen. Berisha: Rama shkeli ligjet ndërkombëtare

Ministri i Brendshwm Bledi Çuçi thotw se Ish -kryeministri Berisha nuk përjashton mundësinë qe ne kampin e MEK te ketë te infiltruar te regjimit iranian, por ai akuzoi kryeministrin Rama se me ndërhyrjen policore ka shkelur ligjet dhe konventat ndërkombëtare.

17 deputetë braktisin këshillin e mbështetësve të Bashës. Ende asnjë kandidaturë për kreun e PD

17 deputete braktisin Keshillin Kombetar te thirrur nga mbeshtetesit e Lulzim Bashes, pasi konsiderojne se mbledhaj eshte ne kundershtim me statutin. Deri tani nuk ka ende asnje kandidature zyrtare per kreun e grupimit.

FMN: Kursi i lirë i këmbimit, dobi për ekonominë. Sejko: Forcimi i lekut, i përcaktuar nga ekonomia reale

Fondi Monetar Nderkombetar vlereson se zhvleresimi i monedhave nderkombetare sjell dobi per ekonomine shqiptare. Guvernatori i Bankes se Shqiperise sqaron se forcimi i lekut eshte percaktuar nga ekonomia reale.

Shqipëria luan sot kundër ishujve Faroe. Sfida për Euro 2024 në ekranin e Tv Klan

Shqiperia luan sot ne transferte kunder Ishujve Faroe, per kualifikueset e Euro 2024. Trajneri Silvinjo pritet te zbrese ne fushe te njejtin ekip si ne ndeshjen me Moldavine. Perballja do te transmetohet drejperdrejte ne Tv Klan.

/tvklan.al