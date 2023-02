Lajme Tv Klan 20 Shkurt 2023, ora 19:30

21:00 20/02/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 20 Shkurt 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 20 Shkurt 2023

Atentati i dështuar në Elbasan, pranga 2 personave të lidhur me Erion Alibejn.

Policia arreston dy persona qe dyshohet se do te kryenin nje atentat ndaj nje personzhi te njohur ne Elbasan. Ata rezultojne me lidhje familjare dhe shoqerore me Erjon Alibejn, i cili ndodhet ne burg si porosites i dy vrasjeve.

Lihet në burg i moshuari që vrau të birin: Donte të më hidhte në pus:

Gjykata e Korces le ne burg 77-vjeçarin Shefki Bylykbashi, i cili vrau djalin e tij per motive banale. Ai shprehu pendese ne gjyq dhe tha se veproi per t’u vetembrojtur, pasi i biri ishte perpjekur ta hidhte ne pus.

Bllokohen 22.500 tonë naftë kontrabanëdë nga Rusia. Ndalohen 22 anëtarë të ekuipazhit.

22 mije e 500 tone nafte kontrabande bllokohen ne Durres ne nje anije me flamur te Liberise. Autoritetet thane se origjina e saj ishte nga Rusia, por shoqerohej me dokumente te falsifikuar. Policia ndalon 22 anetaret e ekuipazhit.

Berisha: Revolucioni është domosdoshmëri. Rama nuk rrëzohet vetëm nga vota e lirë.

Kryetari i Partise Demokratike deklaron se revolucioni eshte domosdoshmeri per rrezimin e qeverise Rama. Berisha thote se nuk beson qe Rama mund te largohet me vote, por u beri thirrje qytetareve te bashkohen me kauzen e opozites.

Biden, vizitë të befasishme në Kiev. Premton 500 milionë USD ndihma ushtarake.

Presidenti amerikan Xho Bajden viziton ne menyre te papritur Kievin, ne prag te 1 vjetorit te nisjes se pushtimit rus ne Ukraine. Gjate nje takimi me presidentin Zelenski ai premtoi 500 milione dollare ndihma ushtarake

Pranverë para kohe në Shqipëri. Temperaturat shkojnë 20 gradë në fundjave.

Muaji shkurt po shenon temperatura te pazakonta per stinen, te ngjashme me ato te pranveres. Sinoptikanet parashikojne se ne fundjave termometri do te shenoje deri ne 20 grade Celsius.

/tvklan.al