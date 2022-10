Lajme Tv Klan 20 Tetor 2022, ora 19:30

21:18 20/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 20 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 20 Tetor 2022

Një i ri ndërron jetë pas ndalimit nga policia. Miku i tij: Ishte i sëmurë. Berisha: Vrasje shtetërore.

Një 32-vjeçar ndërroi jetë papritur pas ndalimit nga Policia e Tiranës. Autoritetet thonë se nga ekspertiza paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune ndërsa në stomak iu gjet një qese lendesh narkotike. Berisha e quan vrasje shtetërore.

Pedagogët vazhdojnë bojkotin: Protestë çdo ditë. Rama: Rritja e pagave kur të jetë e arsyeshme.

Pedagogët e Universiteteve protestuan sot sot në shesh duke këmbëngulur në kërkesat e tyre për rritje të pagave. Reagon kryeministri Rama që i quan ata pakicë dhe që thekson se pagat do të rishikohen kur të jetë e arsyeshme.

Kapet arsenal armësh në Elbasan. Mina e armë me silenciator për grupet kriminale.

Një arsenal armësh dhe municionesh u zbulua nga Policia e Elbasanit ku kishte mina me telekomandë dhe armë me silenciator. Në pranga u vunë 2 persona që sipas forcave të rendit po planifikonin një vrasje.

Dorëhiqet pas 45 ditësh si Kryeministre e Britanisë Liz Truss. Konservatorët duhet të zgjedhin pasuesit.

Dorëhiqet pas 45 ditësh kryeministrja e Britanisë së Madhe, Liz Tras. Shkak u bënë përplajset brenda shumicës për planin e përballimit të krizës. Konservatorët duhet të vendosin shumë shpejt për pasuesin e saj.

Përgjimet e Berlouskonit për luftën në Ukrainë, Meloni: Forcat kundër NATO-s, jo në qeveri.

Pas publikimit të përgjimeve ku Berluskoni thotë se ka përmirësuar marrëdhëniet me Putin, kandidatja për kryeministre e koalicionit të qendrës së djathtë Xhorxha Meloni thotë në qeverinë e re nuk ka vend për forca kundër BE dhe NATO.

Xhim Belushi do të xhirojë dokumentar për Tiranën. Veliaj: Promovim i kryeqytetit

Tiranën po e viziton aktori i njohur me origjinë shqiptare Xhim Belushi. Ai do të xhirojë një dokumentar për promovimin e kryeqytetit. Kryebashkiaku Erion Veliaj thotë se është i kënaqur që Tirana do gjejë vend ne mediat amerikane.

