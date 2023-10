Lajme Tv Klan 20 Tetor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:38 20/10/2023

#lajme , #edicioniinformativ ora 19:30 data 20 Tetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 20 Tetor 2023

Rama konfirmon kushtin e Macron për vizat. Nuk do të hap rrugë nëse Kosova s’pranon planin franko-gjerman

Kryeministri Rama konfirmon kushtin e presidentit Makron se nuk është i gatshëm të hap rrugë për vizat për Kosovën nëse nuk pranon planin franko-gjerman. Për Opinion ai tregoi edhe bisedën me Mitsotaqis për Belerin

Berisha paralajmëron protesta masive: Do kërkojmë drejtësi në Strasburg për PD -në

Sali Berisha paralajmëron se beteja e opozitës nuk do të fokusohet vetëm te Parlamenti, por edhe tek protestat qe sipas tij do të shtrihen në ccdo shesh. Sa i përket betejes ligjore për PD-në, ai thotë se ccështja do të shkojë deri në Strasburg.

Një 70-vjeçar vritet me sëpate nga fqinji. Pas krimit, ia hodhi trupin në një kanal

Një 70-vjeccar nga Shkodra që fillimisht u raportua se vdiq për shkaqe natyrale, dyshohet se është vrarë. Hetimet zbuluan se i moshuari humbi jetën pasi u godit me sëpatë nga fqinji I tij pas një konflikti banal.

Palestinezët në Gaza në pritje të ndihmave. Biden, miliarda dollarë ndihma ushtarake Izraelit

Bombardimet mbi Rripin e Gazës vazhduan pa ndërprerje edhe në ditën e 13, ndërsa palestinezët janë në pritje të ndihmave. Kajro tha se ende nuk ka marrë asnjë garanci se autokolonat e tyre nuk do sulmohen. Biden i kërkon Kongresit miliarda dollarë për Izraelin.

Meloni ndahet nga partneri. Gazetari i njohur i Mediaset e kishte tradhëtuar

Kryeministrja Italiane Xhorxhia Meloni njoftoi fundin e lidhjes së saj 10-vjeçare me partnerin Andrea Xhiambruno. Shkak sipas mediave italiane u bë një videoskandal, ku gazetari i Mediasetit shfaqet duke i kërkuar favore seksuale kolegeve.

Football ranking: Me fitoret e fundit Shqipëria përmirëson renditjen në FIFA.

Rezultatet pozitive të Kombëtares shqiptare pritet të kenë efekt në renditjen e klasifikimit të FIFA-s për muajin tetor. Sipas Futball Ranking kombëtarja shqiptare pritet të ngjitet e 59 në renditje, tre shkallë më lartë se ne muajin shtator.

/tvklan.al