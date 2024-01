Lajme Tv Klan 21 Janar 2024, ora 19:30

Shpërndaje







20:34 21/01/2024

#lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 21 Janar 2024 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 21 Janar 2024

13 vjetori i ‘’21 Janarit’’, Rama: Krim shtetëror i pahetuar. Prokuroria, pa shtyllë kurrizore.

Mazhoranca kujton 13-vjetorin e 21 janarit 2011, ku humbën jetën 4 protestues. Edi Rama shpreh besim se Gjykata e Lartë do t’a dërgojë dosjen në Spak ndërsa akuzoi Prokurorinë e Tiranës si gjymtyrë e kalbur e sistemit te drejtesisw.

Vrasje me armë zjarri në Mat. Babai hakmerret për plagosjen e vajzës së tij 10 vite më parë.

Një 52-vjeçar u vra me armë gjahu në një fshat të Matit. Një 63-vjeçar, i identifikuar si Islam Meta ka vrarë me armë 52-vjeccarin Petrit Kuka në Mat dhe më pas iu vetëdorëzua policisë. Shkak për krimin dyshohet se është bërë një ngjarje e 10 viteve më parë ku Kuka i ka plagosur autorit vajzën.

Shqipëria nën pushtetin e ngricave. Probleme me qarkullimin e mjeteve dhe energjinë në disa zona.

Kushtet atmosferike kanë shënuar një përmirësim të ndjeshëm, teksa reshjet e shiut dhe borës ia kanë lënë vendin ngricave. Në disa akse rrugore ka vështirësi në qarkullimin e automjeteve, ndërsa në disa zona mungon energjia.

Unaza e Madhe, në Maj hapet Loti 2. MIE: Është kryer më shumë se 50% e projektit.

Loti i Dytë i Unazës së Madhe nga Sheshi Shqiponja deri në Bulevardin e Ri do të hapet në Maj. Ministria e Infrastrukturës thote se në total nw gjithw projektin janë kryer mbi 50 per qind e punimeve dhe ajo do të jetë gati brenda 2024.

Kanceri i mushkërisë dhe lëkurës, më të përhapurit. ISHP: Më të prekurit janë Tirana, Gjirokastra e Fieri.

6 mijë raste të reja me tumor shfaqen mesatarisht ccdo vit në vendin tonë. Sipas ISHP më të shpeshta janë rastet me kancer të mushkërisë dhe lëkurës, ndërsa më të ekspozuar prej tyre mbeten meshkujt.

Paralajmërimi i Biden: Nëse bie Ukraina, ç’do ndodhë më pas me Ballkanin.

“Nëse bie Ukraina dhe Rusia fiton luftën ç’do të ndodhë më pas me Ballkanin”. Është ky paralajmërimi që bën presidenti amerikan Xho Bajden duke kërkuar që të mos ndalet mbështetja ushtarake dhe financiare per Kievin.

‘’The Sun’’: Chelsea gati të lëshojë Brojën. Huazim me detyrim blerje 35 milionë Paund.

Klubi londinez i Çellsit është gati të lërë të largohet sulmuesi shqiptar Armando Broja që në këtë merkato janari. Megjithatë blutë e Londrës kanë një kusht, që për 22-vjeçarin të paguhen në verë 35 milionë paundë.

/tvklan.al