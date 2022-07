Lajme Tv Klan 21 Korrik 2022, ora 22:50

00:15 21/07/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 22:50 data 21 Korrik 2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 21 Korrik 2022

Rama dhe Berisha përplasen në Parlament për rezolutën kundër raportit të Dick Marty

Perplasje e ashper mes kryeministrit Rama dhe kryetarit te opozites, Sali Berisha gjate diskutimeve per miratimin e rezolutes kunder akuzave te Dik Martit ndaj ish -drejtuesve te UCK-se. Pavaresisht debateve, palet e mbeshteten rezoluten.

Ekskluzive/ Edhe Anglia me listë ‘’non grata’’. Ambasadori në Tv Klan: Nuk do t’a bëjmë publike

Edhe Anglia do te kete listen e saj te personave “non grata”. Në një intervistë ekskluzive për Tv Klan, ambasadori britanik tha se kjo listë nuk do të jetë publike ndërsa shqetësim pe qeverine e tij mbeten lidhjet e politikës me krimin

Sulmi kibernetik mbi AKSHI, Rama: Agresion i organizuar nga 2 shtete jo miqësore

Kryeministri Rama sqaron se pas sulmit kibernetik kunder sistemeve qeveritare qëndrojnë dy shtete jo miqësore. Ai tha se do te ndërmerren veprimet e nevojshme diplomatike dhe se po bashkëpunohet me partneret kthimin e normalitetit.

Shqipëria me 16 gjykata, qeveria miraton hartën e re gjyqësore. Në Shkurt shkrihen ‘’apelet’’

Qeveria miraton harten e re gjyqesore, sipas se ciles Shqiperia do te kete 16 gjykata, 1 gjykate Apeli ne Tirane dhe 2 gjykata Administrative. Keshilli i Larte Gjyqesor e mbeshtet, ndersa Shoqata e Avokateve paralajmeron perballje ne Kushtetuese.

Kapet në Rinas kinezi që përfitoi 145 milionë Euro nëpërmjet një skeme mashtrimi

Policia shqiptare arreston ne Rinas kreun e nje grupi kriminal qe kishte perfituar 145 milione euro permes mashtrimit. Ai eshte nje shtetas kinez, qe mashtrimin e kryente nepermjet nje platforme online per blerje pronash.

Ulet me 6 Lekë çmimi i naftës. Benzina bie me 2 Lekë, gazi nuk ndryshon

Bordi i Transparences vendos te ule me 6 leke cmimin e naftes, si pasoje e renies se vleres se arit te zi ne bursat nderkombetare. Ulet me 2 leke edhe litri i benzines, ndersa gazi i lengshem nuk ndryshon.