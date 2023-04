Lajme Tv Klan 21 Prill 2023, ora 19:30

20:45 21/04/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 21 Prill 2023

Ekskluzive/ Zbardhen dëshmitë e vpunonjësve që panë vrasjen e Nikuëajt: Vrasësi, 190 cm i gjatë.

Vrasesi i biznesmenit Ardian Nikulaj fliste me dialekt nga veriu ose nga Shqiperia e Mesme dhe ishte rreth 190 centimeter i gjate. Te dhenat jane nga deshmite e dy personave qe pane nga afer ekzekutimin, te marra nga dosja hetimore e siguruar nga Tv Klan.

Vrasja e Stiven Toshkezit, burg pa afat për njërin nga autorët. Ensi Maze: S’e dija arsyen e konfliktit.

Gjykata e Tiranes la ne burg pa afat Ensi Mazen, njerin nga autoret e vrasjes se 20 -vjecarit Stiven Toshkezi. Avokati mbrojtes the klienti i tij nuk e dinte arsyen e konfliktiti, ndersa neser perpara gjykates del autori kryesor.

Besimtarët myslimanë festojnë Fiter Bajramin. Kreu i KMSH, thirrje të rinjve: Mos ikni nga vendi.

Besimtaret myslimane ne mbare boten kremtojne sot festen e Fiter Bajramit, e cila nisi me faljen e namazit. Kreu i Komunitetit Mysliman shqiptar ne lutjen e tij u beri thirrje te rinjve qe te mos largohen nga Shqiperia.

Lëvizjet demografike,Tirana e Durrësi me më shumë të ardhur. Elbasani e Dibra, më shumë largime.

Tirana dhe Durresi mbeten qytetet me te preferuar per te jetuar. Levizjet demografike tregojne nje rritje te popullsise ne dy kryeqendrat, ndersa Elbasani dhe Dibra figurojne me me shume te larguar.

100 milionë Euro për të rikthyer Messin. Barcelona nxjerr në shitje 5 lojtarë.

Barcelona po ben bilancet per te kthyer ne Kamp Nou kampionin e botes, Lionel Mesin. Katalanasit kane nxjerre ne shitje 5 lojtare, prej te cileve presin te marrin 100 milione eurot qe u nevojiten per argjentinasin.

