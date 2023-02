Lajme Tv Klan 21 Shkurt 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:53 21/02/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 21 Shkurt 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 21 Shkurt 2023

Gjykata pranon akuzat e SPAK për inceneratorin e Elbasanit. Merren të pandehur 10 persona.

Gjykata e Posame pranon kerkesen e SPAK per te marre te pandehur ish -ministrin Lefter Koka dhe ish -deputetin Alqi Bllako se bashku me 8 persona te tjere, te akuzuar per vepra te ndryshme penale per inceneratorin e Elbasanit.

Dalin pamjet e ‘’BMW’’ që do të përdorej për atentatin e Elbasanit. Heshtin 2 të arrestuarit.

Makina tip BMW X6 qe do te perdorej ne nje atentat te Elbasan, ishte vjedhur ne Shkoder, 2 jave me pare. TV Klan siguron pamjet filmike te momentit te vjedhjes, nderkohe qe dy te arrestuarit heshtin perballe hetuesve.

Berisha: Revolucioni për rrëzimin e Ramës, në një fazë të re. Tashmë, protesta dhe zgjedhje.

Kryetari i Partisë Demokratike thotë se revolucioni për rrëzimin e Ramës dhe shpëtimin e Shqipërisë ka hyrë në një fazë të re. Berisha nënvizion se ai do të zhvillohet me protesta dhe pergatitje per fitoren e zgjedhjeve vendore te 14 majit.

Tërmetet në Turqi, pasoja për rajonin. Aktiviteti sizmik është shtuar në shumë shtete.

Termetet shkaterrues qe po godasin jug-lindjen e Turqise po shkaktojne pasoja ne te gjithe rajonin. Sizmiologet thone se aktiviteti sizmik eshte shtuar ne shume shtete, perfshire Shqiperine, ndonese me intensitet te ulet.

Rusia pezullon marrëveshjen për armët bërthamore, fajëson perendimin.

Vladimir Putin vendos të pezullojë marrëveshjen për kufizimin e arsenalit bërthamor. Në fjalimin për gjendjen e federatës, ai akuzoi Perendimin se po përpiqet neutralizojë fuqinë bërthamore të Rusisë. NATO vihet ne alarm.

Shuhet aktorja Mimika Luca. 15 vite karrierë në kinema dhe teatër.

Ndahet nga jeta ne moshen 86 -vjecare aktorja e njohur e kinematografise, Mimika Luca. Ne 15 vite karriere ne kinema e teater ajo numeron dhjetera role, ne realizime te njohura per publikun shqiptar.

/tvklan.al