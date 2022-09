Lajme Tv Klan 21 Shtator 2022, ora 19:30

21:00 21/09/2022

Spiker: Reis Cico

Headline 21 Shtator 2022

Sulmet kibernetike, NATO “zbarkon” në Tiranë. Do ndihmojë në ndërtimin e një rrjeti mbrojtjeje të sigurt.

Një delegacion i NATO-s ka mbërritur në Tiranë për të ndihmuar Shqipërinë në forcimin e sistemit të mbrojtjes nga sulmet kibernetike. NATO thote se Shqipëria nuk është vetëm në këtë luftë, ndërsa garanton ndertimin e nje rrjeti te sigurte.

Berisha: Betejë në shesh e parlamentit. Sulmet kibernetike, shpërbërje e shtetit.

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha paralajmeron beteje ne parlament dhe ne sheshe. Ai thote se parlamenti eshte i asgjesuar, por opozita do te beje gjithcka per te justifikuar pritshmerite e shqiptareve.

Albin Kurti flet për planin për eleminimin e tij. Sulmet kibernetike po rrezikojnë rajonin.

Albin Kurti flet per here te pare per planin per eliminimin e tij dhe per sulmet kibernetike qe kane goditur edhe Kosoven, per te cilat thote se po vene ne rrezik sigurine kombetare dhe po rrezikojne edhe rajonin.

16 qendra shëndetësore nisin shërbimin në banesë. Ofrohet periodikisht për ata që nuk mund të lëvizin.

16 qendra shendetesore ne vend nisin per here te pare sherbimin ne banese, i cili se shpejti do te shtrihet ne 300 poliklinikat e vendit dhe do t’u jepet personave te moshuar dhe te semureve kronike ne faza te avancuara te semundjes.

Putin shpall monilizim të pjesshem për Ukrainën, kërcënon perëndimin me armë bërthamore.

Vladimir Putin shpall mobilizimin e pjesshëm të rezervistëve, teksa po përgatitet aneksimi i territoreve të pushtuara në Ukrainë. Ai kercenoi perendimin me arme berthamore, duke thene se Rusia ka arme me te avancuara se te NATO-s.

Cikalleshi: Shkojmë vetëm për fitore në Izrael. Duhet dhe një sulmues tjetër.

Sokol Cikalleshi kerkon me cdo kusht fitore ne ndeshjen e te shtunes ne Izrael, per Ligen e Kombeve. Per shkak te mungesave ne mbrojtje e mesfushe, sulmuesi kerkon perforcimin e sektorit te tij, per te arritur rezultat pozitiv.