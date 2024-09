Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 21 Shtator 2024 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 21 Shtator 2024

NY Times: Rama, plan për një “Vatikan Bektashi” në Shqipëri. Shteti i ri, brenda Tiranës, do të ketë pasaportat e veta

Kryeministri Rama zbulon per gazeten New York Times se ka ne plan te ndertoje nje shtet te besimtareve bektashinj ne pronat e kryegjyshates boterore në Tiranë. Shteti, sipas modelit te Vatikanit, do te kete administraten, kufijtë dhe pasaportat e veta.

Euro në rënie historike në raport me lekun. Monedha europiane këmbehet me 98.9 lekë

Euro vijon zhvlerësimin përballë lekut, duke shenuar vlerat më të ulëta historike qe nga dalja ne tregun valutor. Këtë të shtunë, në pikat e këmbimit valutor ne Tirane, 1 Euro u ble me 98.8 lekë.

Aksion pastrimi në vijën bregdetare. Nxënës e punonjës të AKZM dalin vullnetarë

Qindra vullnetare, nxënës dhe punonjës të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura u bënë pjesë e aksionit të pastrimit të vijës bregdetare nga Shkodra deri në Vlorë. Nisma ka për synim ndërgjegjësimin e qytetarëve.

7700 raste në javë me infeksione të rrugëve respiratore. Shkak, luhatjet e temperaturave

Mbi 7700 raste me infeksione respiratore janë paraqitur në qendrat shëndetësore gjatë kësaj jave. Më të prekurit janë fëmijët dhe të moshuarit. Mjekët thonë se simptomat më të shpeshta janë temperaturë, kollë dhe dhimbjet e kokës dhe trupit.

Shërbimi sekret merr përgjegjësinë për atentatin ndaj Trump. Nuk arritëm të parashikojmë kërcënimin

Një raport mbi hetimet e brendshme të Shërbimit Sekret Amerikan ka zbuluar dështimet e agjencisë ne atentatin e 13 korrikut ndaj ish-presidentit Trump. Kreu i Sherbimit tha se agjentet nuk arritën të parashikojnë kërcënimin.

Derbi i kryqytetit luhet sonte në “Air Albania”. Partizani e Tirana zbresin në fushë me më të mirët

Luhet sonte ne “Air Albania” derbi i kryeqytetit. Partizani dhe Tirana kane zhvilluar stërvitjet e fundit me dyer te mbyllura dhe trajnerët pritet të nxjerrin në fushe lojtarët më të mirë, pasi asnjëri nga ekipet nuk ka mungesa.