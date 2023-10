Lajme Tv Klan 21 Tetor 2023, ora 19:30

21:17 21/10/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 21 Tetor 2023

Izraeli lejon 20 kamionet e parë me ndihma për Gazën. Ndërkombëtarët kërkojnë krijimin e dy shteteve

Në Rripin e Gazës hynë sot 20 kamionët e parë me ndihma për palestinezët që jetojnë nën rrethim të ashpër prej 2 javësh nga ushtria izraelite. Hamasi liroi 2 pengje ndërsa ndërkombëtarët kërkojnë që zgjidhja e konfliktit të jetë krijimi i 2 shteteve.

Goditet kontrabanda e ilaçeve, arrestohen 16 persona. Tv Klan zbardh dosjen e prokurorisë

16 persona u vunë në pranga nga policia pasi dyshohen se në bashkëpunim me njeri tjetrin kryenin kontrabandë ilaçesh që vinin nga Italia, Greqia dhe Kosova. Tv Klan ka zbardhur detaje nga dosja me bisedat që kryenin të arrestuarit me njeri-tjetrin.

Tentuan ekzekutimin e Geron Hasanbelliut, shkon në gjyq dosja e vëllezërve Beqiraj

Dy vëllezërit, Gentian dhe Indrit Beqiraj janë marrë zyrtarisht të pandehur nga prokuroria të akuzuar se tentuan vrasjen e Geron Hasanbelliut. Sipas akuzës ata siguruan kushtet dhe mjetet për të realizuar vrasjen, por nuk ia dolën dot.

Lajçak: Kosova e Serbia të ulin tensionet. Prishtina të ngrejë asociacionin, Beogradi të hetojë Banjsken

Prishtinën dhe Beogradin i vizitojnë 5 diplomatët e SHBA, BE, Francës, Gjermanisë dhe Italisë të cilët kërkuan uljen e tensioneve. Sipas tyre Kosova duhet të formojë asociacionin ndërsa Serbia të bashkëpunojë për zbardhjen e Banjskës.

Nesër maratona e Tiranës, kufizohet levizja në qender. Policia: Qytetarët të lëvizin makinat para orës 21:00

Mbahet të dielën edicioni i shtatë i Maratonës së Tiranës ku do të marrin pjesë rreth 4 mijë persona. Një pjesë e rrugëve të qendrës do të jenë të bllokuara. Policia apelon që qytetarët të lëvizin automjetet e parkuara brenda orës 21 të së shtunës.

Startojnë nga Shkodra audicionet e X-Factor. Tv Klan risjell programin që talentet i kthen në yje

Kanë startuar nga Shkodra audicionet e “X Faktor”, programit që i kthen talentet në yje muzike. Televizioni Klan risjell “talent-shoun” më emocionues të muzikës me një udhëtim në të gjithë Shqipërinë në kërkim të të rinjve të talentuar.

