Lajme Tv Klan 21 Tetor 2023, ora 23:00

Shpërndaje







00:11 22/10/2023

#lajme , #edicioniinformativ ora 23:00 data 20 Tetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 21 Tetor 2023

SPAK ngre akuza për korrupsion ndaj Sali Berishës. Arrestohet Jamarber Malltezi

SPAK ngre akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave ndaj Sali Berishës për çështjen e ish-kompleksit Partizani. Berishës i caktohet masa detyrim paraqitje dhe i ndalohet dalja jashtë vendit. Për të njëjtën çështje u arrestua dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi.

Berisha: Akuza pa bazë të sajuara nga Rama. SPAK është kthyer në një seksion të PS

Sali Berisha thotë se të gjitha akuzat janë pa bazë dhe të motivuara politikisht nga kryeministri Edi Rama për shkak të aksionit të ri të opozitës. Berisha tha se edhe SPAK është kthyer në një seksion të Partisë Socialiste

Goditet kontrabanda e ilaçeve, arrestohen 16 persona. Tv Klan zbardh dosjen e prokurorisë

16 persona u vunë në pranga nga policia pasi dyshohen se në bashkëpunim me njeri tjetrin kryenin kontrabandë ilaçesh që vinin nga Italia, Greqia dhe Kosova. Tv Klan ka zbardhur detaje nga dosja me bisedat që kryenin të arrestuarit me njeri-tjetrin.

Lajçak: Kosova e Serbia të ulin tensionet. Prishtina të ngrejë asociacionin, Beogradi të hetojë Banjsken

Prishtinën dhe Beogradin i vizitojnë 5 diplomatët e SHBA, BE, Francës, Gjermanisë dhe Italisë të cilët kërkuan uljen e tensioneve. Sipas tyre Kosova duhet të formojë asociacionin ndërsa Serbia të bashkëpunojë për zbardhjen e Banjskës.

Izraeli lejon 20 kamionet e parë me ndihma për Gazën. Ndërkombëtarët kërkojnë krijimin e dy shteteve

Në Rripin e Gazës hynë sot 20 kamionët e parë me ndihma për palestinezët që jetojnë nën rrethim të ashpër prej 2 javësh nga ushtria izraelite. Hamasi liroi 2 pengje ndërsa ndërkombëtarët kërkojnë që zgjidhja e konfliktit të jetë krijimi i 2 shteteve.

Startojnë nga Shkodra audicionet e X-Factor. Tv Klan risjell programin që talentet i kthen në yje

Kanë startuar nga Shkodra audicionet e “X Faktor”, programit që i kthen talentet në yje muzike. Televizioni Klan risjell “talent-shoun” më emocionues të muzikës me një udhëtim në të gjithë Shqipërinë në kërkim të të rinjve të talentuar.

/tvklan.al