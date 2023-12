Lajme Tv Klan 22 Dhjetor 2023, ora 23:15

00:12 23/12/2023

#lajme, #edicioniinformativ ora 23:15 data 22 Dhjetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 22 Dhjetor 2023

SPAK kërkon “arrest shtëpie” për Sali Berishën, GJKKO vendos me 26 dhjetor. Berisha: Nuk tërhiqem.

Nje dite pasi kuvendi i hoqi imunitetin, SPAK kerkoi masen e “arrestit ne shtepi” per ish -kryeministrin Sali Berisha. Gjykata e Posacme do te vendose me 26 dhjetor, por Berisha thote se asnje vendim nuk do ta detyroje te terhiqet.

Ish-shefi i krimeve, Dedan Gjoni i përfshirë në një tjetër tentativë vrasje. Nxorri në pritë një person.

Ish -shefi i krimeve ne Komisariatin 6 ne Tirane akuzohet nga SPAK si i perfshire ne nje tjeter tentative vrasje. Prokuroria thote se ai u ka nxjerre ne prite 3 personave, nje pesonazh te njohur te botes se krimit ne qytetin e Durresit.

Ministri i Jashtëm italian, Tajani, viziton Gjadrin: Optimist për vendimin e Kushtetueses. Rama: Gati, pakti për pensionet.

Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani pasi vizitave ne Shëngjin e Gjadër tha se është optimist per vendimin e Gjykatës Kushtetuese sa i përket paktit per emigrantet. Tajani u prit dhe nga kryeministri Edi Rama ku u dha lajmi se marrëveshja për njohjen e pensioneve është gati për firmosje.

Pagat dhe ndërtimi po mbajnë ekonominë. INSTAT: Bujqësia në rënie, konsumi në rritje.

Ndonëse me ritme te ngadalta ekonomia shqiptare ka vijuar rritjen. Kontributin kryesor e kanë dhënë rritja e pagave dhe ndërtimi. Instituti i statistikave thotë se konsumi është në rritje ndërsa rënie ka pasur bujqësia.

Autori i masakrës në Pragë u vetëvra. Nëna e tij lajmëri autoritetet, por policia mbërriti më vonë.

Autori i masakrës në Universitetin e Pragës u vetëvra, ndërsa një javë më parë dyshohet se ekzekutoi edhe dy persona të tjerë. Nëna i lajmëroi autoritetet për planin e të birit, por policia nuk arriti në kohë për të shmangur tragjedinë.

Komuniteti i futbollit mbështet FUFA dhe UEFA. Të gjithë kundër superliges së Realit dhe Barcelonës.

I gjithë komuniteti i futbollit në Europë është bashkuar rreth UEFA-s dhe FIFA-s dhe kundër Superligës së sponsorizuar nga Reali dhe Barcelona. Federatat dhe tifozët dolën me moton “Fitojeni në fushë” për të thënë se Superliga u përket vetëm të pasurve.

