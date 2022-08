Lajme Tv Klan 22 Gusht 2022, ora 23:10

23:59 22/08/2022

edicioniinformativ ora 23:10 data 22 Gusht 2022

Spiker: Drini Zeqo

Headline 22 gusht 2022

Verifikime per tre te huajte e arrestuar, shtrihen pertej Shqiperise, kerkohet informacion nga agjencite e huaja

Hetimet për dy rusët dhe ukrainasit të kapur në uzinën ushtarake të Gramshit shtrihen përtej Shqipërisë. Autoritetet shqiptare kanë kërkuar informacione nga agjencitë e huaja, pasi dyshojnë se 3 të arrestuarit kanë qenë për veprimtari spiunazhi

Berisha: Siguria kombetare ne rrezik, te qartesohen ,lidhjet me sherbimet e huaja. Peleshi: Mund te jete levizje per te terhequr vemendje

Sali Berisha akuzon Edi Ramen se është kërcënim serioz për sigurinë kombëtare, ndërsa kërkon qartësim sa më parë të ngjarjes në uzinë e Gramshit. Ministri i Mbrojtjes thotë se incidenti mund të jetë një lëvizje për të tërhequr vëmendjen nga një tjetër ngjarje

Balla: Ka infomacione qe nuk jane bere publike per Meten, Kreu i PL: Padi ndaj autoritetit te dosjeve

Socialistët janë të bindur se Ilir Meta ka qenë bashkëpunëtor i ish-sigurimit të shtetit, pasi sipas tyre për të ka të tjera informacione që nuk janë bërë ende publike. Ish-presidenti bën gati padinë për autoritetin e dosjeve

Autostrada Rrogozhinë-Fier, njolle e zeze aksidentesh. Mungojne rruget dytesore dhe mbikalimet, makinat bashke me traktoret

Autostrada Rrogozhinë-Fier mbetet ende një njollë e zezë e aksidenteve rrugore. Ndonëse një aks me shpejtësi të lartë, në të mungojnë mbikalimet dhe rrugët dytësore, ccka detyron mjetet bujqësore të kalojnë në të njëjtin vend me makinat e tjera

Escobar e Lajçak me mision ne Prishtine dhe Beograd. KFOR shton prezencen ne veri te Kosoves.

Pak ditë para se të hyjë në fuqi vendimi për reciprocitetin e taragave dhe të mjeteteve të identifikimit, Gabriel Escobar dhe Mirosllav Lajçak, pritet të vizitojnë të martën Prishtinën dhe Beogradin. Shtohet prezenca e KFOR ne very te Kosoves

Luiza Gega pritet me nderime ne Rinas. Atletja: Krenare qe perfaqesova Shqiperine.

Kampionia e Europes ne garen 3 mijë metra me pengesa, Luiza Gega u prit sot ne Rinas nga autoritetet e larta shteterore. Per atleten pritet te organizohet të martën një ceremoni shtetërore.