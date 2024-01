Lajme Tv Klan 22 Janar 2024, ora 23:50

08:48 23/01/2024

Spiker: Redi Prifti

Headlines 22 Janar 2024

Samiti BE-SHBA-BP në Shkup. Brukseli: Bllokimi i fqinjve do të ketë kosto.

Brukseli paralajmëron vendet e rajonit se do te kenë kosto ekonomike nëse do te tentojnë te bllokojnë fqinjët. Ne samitin mes BE – SHBA dhe liderëve te Ballkanit Perëndimor ne Shkup u diskutua ndarja e 6 miliardë eurove për rajonin.

Debate Shqipëri – Greqi në komitetin parlamentar e PE. Hasani: “Beleri”, çështje e drejtësisë.

Greqia e ngriti çështjen “Beleri” edhe nw Komitetin Parlamentar tw Stabilizim – Asociimit nw Bruksel. Por ministri i Jashtëm, Igli Hasani tha se kjo nuk është një çështje europiane, por një çështje e drejtësisë së Shqipërisë.

“Tempulli 2” çon në pranga 273 trafikantë droge, pjesë e 7 grupeve kriminale.

7 grupe kriminale janë goditur në një operacion policor të koduar “Tempulli 2” duke vënë ne pranga 273 persona, të dyshuar si shpërndarës të drogave të ndryshme kryesisht te adoleshentet. Ministri Balla thotë se operacioni vijon.

Bie skela e një pallati në ndërtim në Tiranë, plagosen 2 kalimtarë të rastit në trotuar.

Dy kalimtarë u plagosen nga rrëzimi i një pjese të një skele të një pallati në ndërtim ne Tiranë. Policia shoqëroi inxhinierin e kompanisë se ndërtimit dhe dy punonjës te tjerë për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Kërkesat e shqiptarëve për azil pësojnë rënie. Franca bëhet vendi më i preferuar, Gjermania e dyta.

Gjate vitit 2023 pësuan rënie kërkesat e shqiptarëve për azil në vendet e Bashkimit Europian, me vetëm 8500 të tilla. Sipas Eurostat, Franca është ngjitur në krye të preferencave duke zbritur Gjermaninë në vend të dytë.

Interi fiton sperkupën e Italisë ndaj Napolit në Riad.

Interi triumfon në Superkupën e Italisë duke e ngritur për herë të tetë këtë trofe. Skuadra e Simone Inzagit mundi 1 – 0 Napolin në sfidën e zhvilluar në Riad të Arabisë Saudite. Goli i fitores u shënua nga kapiteni Lautaro Martinez./tvklan.al