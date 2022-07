Lajme Tv Klan 22 Korrik 2022, ora 19:30

20:52 22/07/2022

Spiker: Drini Zeqo

Berisha: Jam shpallur ‘’non grata’’ nga Anglia. Vendim i bazuar në shpifje, pas tij janë Rama e Basha

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpallet “non grata” edhe nga Britania e Madhe. Ai e bëri publik vetë vendimin, duke thënë se vendimi është i bazuar në shpifje dhe se pas tij qëndrojnë kryeministri Rama dhe Lulzim Basha.

Rama, kritika për kryetarët e bashkive dhe pakënaqësi për çmimet në bregdset: E papranueshme!

Kryeministri Rama kritikon kryetaret e bashkive në mbarë vendin, duke veçuar si shembuj pozitivë vetëm Shijakun dhe Lezhën. Rama shprehu pakënaqësi për abuzimet me çmimet ne bregdet, duke i quajtur te papranueshëm.

Kërcënimet, shtyhert samiti i ‘’MEK’’. Vendimi pas alarmit tëb SHBA dhe kërkesës së qeverisë

Pas alarmit të dhënë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kërkesës së qeverisë shqiptarë është vendosur të shtyhet për një afat të pacaktuar samiti i Iranit të lirë që do të mbahej në kampin e MEK në Manzë të Durrësit.

Dritan Leli merret në pyetje n SPAK: Nuk jam thirrur për atë që flitet në media

Kryetari i Bashkise se Vlorës, Dritan Leli merret ne pyetje për 1 orë nga Prokuroria e Posaçme Kundër Krimit dhe Korrupsionit. Pas daljes nga SPAK ai evitoi te japë detaje, por tha se nuk është pyetur për çfarë flitet ne media.

400 mijë Lekë për një ulje dënimi. Arrestohet gjyqtarja Zamira Vyshka dhe një avokat në Elbasan

Policia arreston gjyqtaren e Elbasanit Zamira Vyshka dhe avokatin Ilir Pashaj nen akuzën për korrupsion. Sipas SPAK, ata kanë kërkuar 400 mijë lekë ryshfet për uljen e dënimit te një personi te arrestuar për plagosje.

Vllaznia dhe Laçi, barazime shprese për të kaluar në turin e tretë të Conference League

Shpresë për Vllazninë dhe Laçin per te kaluar ne turin e trete kualifikues te Conference League. Shkodranët barazuan 1 me 1 me Kraiovën në stadiumin “Loro Boriçi” ndërsa laçianët 0 me 0 me Petrokub në Moldavi.