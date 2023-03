Lajme Tv Klan 22 Mars 2023, ora 23:30

00:55 23/03/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 22 Mars 2023

Rama, vizitë zyrtare në Londër. Takim me sunak për emigrantët, ekonominë e sigurinë.

Kryeministri Rama nisi sot nje vizite zyrtare ne Londer, ku do te pritet per here te pare nga kryeministri britanik, Rishi Sunak. Emigracioni, siguria, lufta kunder krimit dhe ceshtje te karakterit ekonomik jane temat kryesore te diskutimit.

Berisha: Rama rrëzohet nga konservatorët.Basha e ktheu PD-në në një OJF të majtë.

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, thote se qeveria Rama permbyset vetem nga nje force konservatore e qendres se djathte. Ai akuzoi Lulzim Bashen se e largoi partine nga shtyllat koservatore dhe e shnderroi ne nje OJF te majte.

Goditën dy grupe që shpërndanin drogë në shkolla e lokale. 20 persona në pranga.

Dy grupe kriminale qe shperndanin droge ne shkolla dhe lokale te Tiranes e Kamzes u goditen nga policia. 20 persona u arrestuan, 4 te tjere u shpallen ne kerkim, ndersa u kapen 2 kilogram kokaine dhe disa doza drogash te tjera.

Provimet e maturës do të vëzhgohen me kamera. DPAP: Bëhen në salla të mëdha.

Provimet e matures kete vit do te zhvillohen ne salla te medha dhe do te monitorohen me kamera. Drejtoria e Arsimit Parauniversitar thote se per mbarevajtjen e tyre do te kerkohet ndihma e pushtetit vendor dhe universiteteve.

Ndalohet Kryetari i Federatës së Futbollit në Kosovë. Dyshohet për shmangie të tatimeve.

Prokuroria e Prishtines ndalon kreun e Federates se Futbollit ne Kosove, Agim Ademin, pasi dyshohet per shmangie te detyrimeve tatimore dhe keqperdorim te besimit. Organi i akuzes sqaron se ai do te qendroje te pakten 48 ore ne qeli.

Ndeshja kundër Polonisë, Uzuni: Trajneri kërkon lojë sulmuese.

Myrto Uzuni zbulon se Shqiperia do te beje loje sulmuese ne ndeshjen e pare per kualifikueset ne Kampionatin Europian, qe do te luaje kunder Polonise. Trajneri Silvinjo po provon disa skema perpara se te percaktoje formacionin zyrtar.

/tvklan.al