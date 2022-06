Lajme Tv Klan 22 Qershor 2022, ora 19:30

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 22 Qershor 2022

Masakrat me regjistrat , Prokuroria kërkon 2 mijë dosjet e dëmtuara të Kadastrës së Tiranës

Prokuroria kërkon sekuestrimin e 2 mije regjistrave te kadastrës se Tiranes, pas denoncimit te drejtorit te përgjithshëm, Artan Lame per dëmtimin e tyre. Hetimet po kryhen për shpërdorim detyre dhe vjedhje dokumentacioni.

Liderët e Ballkanit të Hapur i thonë ‘’PO’’ Brukselit. Bullgaria drejt heqjes së vetos

Liderët e “Ballkanit te Hapur” i thonë “po” ftesës per te marre pjese ne samitin e nesërm ne Bruksel. Kryeministri Rama shprehet skeptik per hapjen e negociatave. Rrezohet qeveria bullgare qe mbante peng negociatat me Tiranwn dhe Shkupin.

Berisha: Protesta kundër Ramës. E shndërroi Tiranën në Beograd të vogël

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, paralajmëron protesta kundër Rames, per shkak te qëndrimit qe ka ndaj Bashkimit Europian. Ai thotë se kreu i qeverise e ka shndërruar Tiranen zyrtare ne një Beograd te vogël.

Reuters: Lufta në Ukrainë mban larg Shqipërisë turistët. Ka hezitime nga zonat rreth konfliktit

Lufta ne Ukraine po mban larg Shqipërisë dhe Malit te Zi, turistët nga zonat përreth konfliktit. Agjencia e lajmeve “Reuters” raporton se banoret e ketyre zonave hezitojnë të prenotojnë, ç’ka mund ta dëmtojë turizmin këtë verë.

13 milionë Euro për ‘’zgjatimin e Lanës’’. Rehabilitimi përfshin edhe zonën rreth saj

13 milionë euro do te kushtojë projekti i rehabilitimit të lumit të Lanës nga Pallati me Shigjeta deri ne Yzberisht. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Arber Mazniku thotë se projekti parashikon edhe zhvillimin e zonës rreth lumit.

Tragjedi në Afganistan, mbi 950 të vdekur dhe mijëra të plagosur nga termeti 6.1 Rihter

Tragjedi ne Afganistan. Mbi 1 mijë persona kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë plagosur nga një tërmet 6.1 ballë i shkallës Rihter. Shumë persona rezultojnë te zhdukur, ndërsa shkatërrimet janë të përmasave të mëdha.