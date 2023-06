Lajme Tv Klan 22 Qershor 2023, ora 19:30

21:00 22/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 22 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 22 Qershor 2023

Debate në Kuvend për kontrollin e kampit të MEK. Nis marrja në pyetje e anëtareve.

Debate ne parlament mes mazhorances dhe opozitës për kontrollin e policisë ne kampin e muxhahedineve te “MEK” ne Manze. Prokuroria e Durresit nis marrjen ne pyetje te disa anetareve te organizatës qe kundershtuan policine.

Grupimi i Bardhit: Zgjedhje farse në PD. Rikthimi i Bashës, proces përçarës.

Deputetet qe kundershtojne rikthimin e Lulzim Bashes thone se zgjedhjet per kryetarin ne grupimin qe mban logon e PD, po e thellojne percarjen mes demokrateve. Ata e quajne procesin farse, por ndryshe mendojne mbeshtetsit e Bashes.

Kurti e Vuçiç sot në Bruksel me komisionerin Borrell. Nuk ka takim mes tyre.

Kryeministri i Kosoves Albin Kurti dhe presidenti Serb Vucic gjenden ne Bruksel ne perpjekje per te gjetur zgjidhje per situaten ne veri te Kosoves. Ata takuan ndarazi komisionerin Borrell i cili po përpiqet të ulë të gjitha palët në tavolinë.

Gjenden mbetje në zonën e Titanikut. Nëndetëses me 5 turistë i mbaron oksigjeni.

Shpresat për gjetjen gjallë të 5 udhëtarëve të një nëndetëseje të vogël turistike në Atlantikun e Veriut tashmë janë zbehur.

Gjenden disa mbetje në zonën e mbytjes së Titanikut, por ende është ende e paqartë se kujt i përkasin.

Luiza Gega vendos dy rekorde ndërkombëtare. Fiton garën e 3000 metrave me pengesa.

Atletja shqiptare Luiza Gega fitoi garën e 3000 metrave me pengesa në Divizionin e Tretë të Kampionatit Europian Ekipor të Atletikës që po mbahet në Poloni, duke vendosur dy rekorde nderkombetare.

Me not nga Otranto në Vlorë. Avokatja shqiptare nis sfidën në ngushticën e Otrantos.

Me not nga Otranto ne Vlore. Kjo eshte sfida qe avokatja me origjine shqiptare, Eva Buzo ka nisur kete te enjte, per t’u bere para femer qe e kalon kanalin e Otrantos me not, ne nje sipermarrje qe pritet te zgjase 40 ore .

