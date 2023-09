Lajme Tv Klan 22 Shtator 2023, ora 23:00

Shpërndaje







23:49 22/09/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 22 Shtator 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 22 Shtator 2023

Publikohen pamjet e plagosjes së policit të ‘Shqiponjave’ Edlira Alleshi në Tiranë

Tv Klan siguron pamjet e plagosjes së efektivit të forcave “Shqiponja”, Edlir Alleshi mbrëmjen e së mërkurës në Tiranë. Prokuroria pritet të kërkojë një ekspertim psikik të autorit për shkak të deklaratave të paqëndrueshme.

Identifikohet autori i vrasjes në Shkodër. Arrestohet vëllai i tij, zbardhet dinamika

Ekzekutimi i 33-vjeçarit Valter Fierza mbrëmjen e djeshme në Shkodër dyshohet se ndodhi pas një debati për parkimin e makinës. Policia shpalli në kërkim Klodian Mhillin ndërsa arrestoi vëllain e tij. Në kërkim edhe 3 persona të tjerë.

Saranda në fokus të mediave aziatike: Perla e fshehur me plazhe të kristalta

Jehona e Shqipërisë turistike mbërrin deri në Azinë e largët. “Tourist Secrets” me qendër në Singapor u sugjeron lexuesve të saj 15 gjerat që duhet të bëjnë kur të vizitojnë Sarandën. Qytetin e quan perla e fshehur me plazhe të kristalta.

E diela sjell reshje shiu. Tetori nis me mot të mirë dhe me temperatura të larta

Fundjava sjell përkeqësim të motit ku nuk do të mungojnë as reshjet e shiut ndërsa temperaturat do të bjenë me disa gradë. Lajmi i mirë për ata që duan ende të pushojnë në plazhe është se tetori do nisë sërish me mot të mirë dhe të ngrohtë.

Gjermania, 80% e energjisë, e rinovueshme deri në 2030. Qeveria vendos të trefishojë shpejtësinë e zgjerimit

Gjermania po e orienton me shpejtësi prodhimin e energjisë drejt asaj të rinovueshme. Ndryshimet ligjore që hynë në fuqi këtë vit parashikojnë që deri në vitin 2030, të paktën 80% e energjisë të prodhohet nga burime te rinovueshme.

Ernest Muçi, në listën e më të mirëve të UEFA. I dha fitoren Legia-s me dy gola ndaj Aston Villa-s.

Ernest Muçi shënoi 2 gola duke i dhënë Legias së Varshavës fitoren ndaj Aston Vilës në Konferencë Ligë. Sulmuesi i kombëtares është përzgjedhur nga UEFA mes më të mirëve për ndeshjet e para në grupe.

/tvklan.al