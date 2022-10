Lajme Tv Klan 22 Tetor 2022, ora 23:00

Spiker: Redi Prifti

Headlines 22 Tetor 2022

Vranë 34-vjeçarin me kaçavide në Fushë – Krujë, arrestohen dy vëllezërit. Krimi, pas një konflikti fizik

Policia arrestoi dy vëllezër nga Kruja si autorë të vrasjes së Indrit Ndoji një ditë më parë në Fushe-Krujë. Sajmir dhe Landi Miri e qëlluan 34-vjeccarin me kaçavidë në këmbë, por ai humbi jetën për shkak të gjakderdhjes.

Grushte ndaj qytetarit pas ndalimit të mjetit, përjashtohet efektivi i policisë rrugore

Nje efektiv i policise rrugore filmohet duke qelluar me grusht drejtuesin e nje automjeti pas ndalimit per nje shkelje. Publimi i pamjeve con ne perjashtimin e tij nga radhet e uniformave blu dhe transferimin e kolegut qe nuk nderhyn.

Rama: Opozita po kërkon destabilitet duke përdorur vdekjen e të riut Lear Kurti

Kryeministri Rama akuzon opoziten se po perpiqet te destabilizioje vendin duke perdorur vdekjen e te riut Lear Kurti per te organizuar protesta. Ai hedh poshte akuzat se 32 -vjecari vdiq si pasoje e veprimeve te policise.

1 miliard Euro nga BE për krizën energjetike në Ballkanin Perëndimor

Bashkimi Europian do te jape rreth 1 miliarde euro për Ballkanin Perëndimor për përballimin e krizës energjetike. Detajet pritet te behen publike nga presidentja Ursula Fon der Lajen, e cila do te vizitoje rajonin javen e ardhshme.

XI Jinping, si Mao Ce Dun. Gati mandati i tretë. Nxirret me forcë nga kongresi ish-presidenti

Kongresi i Partise Komuniste te Kines i hap rruge zgjedhjes se presidentit Shi Xhimping per nje mandate te trete, duke e bere ate te fuqishem sa Mao Ce Duni. Ish -presidenti Hu Zhintaoi nxirret me force nga salla e kongresit.

Miqësorja me Arabinë Saudite, flet Reja: Do të jetë test për lojtarët e kampionatit shqiptar

Trajneri i kombetares Edoardo Reja e quan ndeshjen miqesore me Arabine Saudite, nje prove te rendesishme per lojetaret e kampionatit shqiptar qe ai ka perzgjedhur per te luajtur per perfaqesuesen.