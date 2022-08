Lajme Tv Klan 23 Gusht 2022, ora 15:30

17:19 23/08/2022

#Lajme, edicioniinformativ ora 15:30 data 23 Gusht 2022

Spiker: Anjola Hamzaj

Headline 23 gusht 2022

Ekzekutohet me kallashnikov 51-vjeçari në Vaun e Dejes. Ngjarja pas nje sherri ne lokal ne oren 3 te mengjesit

Ekzekutohet me kallashnov një 51-vjeccar në Vaun e Dejes. Agron Matushi u qëllua në orët e para të mëngjesit nga bashkëfshatari i tij Alfons Palushani. Ngjarja ndodhi pas një zënke për motive të dobëta në një lokal

Atentat me armë zjarri tregtarit në Kurbin, plagoset. Policia shoqeron 3 persona, mes tyre edhe autori I dyshuar

Një tregtar fruta-perimesh u plagos me armë zjarri në Kurbin nga persona ende të paidentifikuar. Ai u qellua pas mesnate. 60-vjeçari Besim Zeneli u plagos me armë zjarri në anë të rrugës në autostradën Laç – Lezhë. Ngjarja ka ndodhur rreth mesnatës e së hënës brenda ambienteve të dyqanit të Zenelit. Për ngjarjen janë shoqëruar në polici tre persona, në mesin e tyre edhe autori i dyshuar.

Dalin pamjet/ 24-vjecarja rrezikoj te mbytet ne pishinë. I dashuri hezitoi te futet per ta ndihmuar

Berisha: Beogradi ka shtrire influencën e tij ne Shqipëri. Vendi braktiset nga nje politike e caktuar.

Nga 1 tetori rritet çmimi i energjisë, Balluku: Kush konsumon mbi 800 KW/H e paguan me çmimin e tregut.

Pritje zyrtare per Luiza Gega, i jepet grada kolonel dhe 10 MlN leke. Rama: I dha Shqipërisë, letra fisnikërie.