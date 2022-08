Lajme Tv Klan 23 Gusht 2022, ora 19:30

20:52 23/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 23 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headline 23 gusht 2022

Ekzekutohet me kallashnikov 51-vjeçari në Vaun e Dejes. Ngjarja pas nje sherri ne lokal ne oren 3 te mengjesit

Ekzekutohet me kallashnov një 51-vjeccar në Vaun e Dejes. Agron Matushi u qëllua në orët e para të mëngjesit nga bashkëfshatari i tij Alfons Palushani. Ngjarja ndodhi pas një zënke për motive të dobëta në një lokal

Dalin pamjet/ 24-vjecarja rrezikoj te mbytet ne pishinë. I dashuri hezitoi te futet per ta ndihmuar

Nje vajze e re ndodhet ne reaminacion pasi mbrëmjen e djeshme rrezikohej te mbytej ne nje pishine ne Tirane. Televizioni Klan ka siguruar pamjet e momentit teksa 24-vjeccarja qëndroi për të paktën 3 minuta pa ndjeja ne ujë.

Balluku: Kush harxhon mbi 800KW/H e paguan me çmimin e tregut. Vendimi në fuq nga 1 Tetori

Nga 1 tetori të gjithë abonentët familjar që harxhojnë më shumë energji do ta paguajnë më shtrenjtë. Ministrja Belinda Balluku thotë për Tv Klan se kush konsumon mbi 800 kilovatë në muaj do ta paguajë me ccmimin e tregut

Berisha: Ne 8 vite eshte larguar 72% e popullsisë. Rama e ka kthyer shtetin në makineri vjedhje

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha thotë se në vetëm 8 vitet e fundit janë larguar nga shqipëria 28 për qind e popullsisë. Ai akuzoi qeverinë se me politikat e saja po varfëron gjithnjë e më shumë shqiptarët, duke i detyruar të largohen

Rritet serish çmimi i karburanteve. Nafta shtrenjtohet me 12 lek. Benzina, me 4 lekë me shume.

Rritet sërish ccmimi i karburanteve në vendin tonë. Bordi i transparencës vendosi që një litër naftë të tregtohe me 12 lekë më shumë, ndërsa një litër benzinë me 4 lekë më tepër. Mbetet i pandryshuar ccmimi i gazit, i cili tregtohet me 78 lekw per liter

Pritje zyrtare per Luiza Gega, i jepet grada kolonel dhe 10 MlN leke. Rama: I dha Shqipërisë, letra fisnikërie.

Mbahet në bulevardin deshmorët e kombit pritja zyrtare në nder të Luiza Gegës. Qeveria i akordon një shpërblim prej 10 milionë lekësh, ndërsa i jepet edhe grada honorifike e kolonelit. Rama thotë se ajo i dha Shqipërisë eltra të reja fisnikerie