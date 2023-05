Lajme Tv Klan 23 Maj 2023, ora 19:30

20:53 23/05/2023

Lajme, edicioniinformativ ora 19:30 data 23 Maj 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 23 Maj 2023

Vetëdorëzohet autori i vrasjes në Kavajë. Policia negocioi me familjen e Habib Rexhës

Vetëdorëzohet në policinë e Kavajës, i riu Habib Rexha që 2 ditë më parë vrau për hakmarrje në këtë qytet Arjan Gosën. 31-vjeçari pranoi të vetëdorëzohet pas negociatave që policia zhvilloi me familjarët e tij.

Arrestohet në Greqi Laert Haxhiu. Kërkohej për vrasjen e dyfishtë të 2017 në Lushnje

Arrestohet në Greqi një prej personave më të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Laert Haxhiu, i shpallur në kërkim për vrasjen e dyfishtë të ndodhur në vitin 2017, u kap në Janinë me dokumente të falsifikuara të një shtetasi nga Gjeorgjia.

Rriten pagat edhe për deputetët e ministrat, marrin 310-318 mijë lekë

Komisioni për Ekonominë dhe Financat miraton rritjen e pagave edhe për deputetet dhe ministrat. Sipas shtesave ne ligjin për pagat e administratës, kjo kategori do të paguhet mes 310 dhe 318 mijë lekëve në muaj.

Berisha: Nuk i njohim zgjedhjet në zonat më komisionere të paligjshem. Betejë me prova në KQZ

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaron se opozita nuk do t’i njohë zgjedhjet në ato bashki ku komisionerët janë emëruar ne mënyrë të paligjshme dhe paralajmëron betejë me prova e fakte ne KQZ.

Rritet prodhimi dhe eksporti i energjisë 2.4 herë më shumë shitje në Janar-Mars

Viti 2023 rezulton të jetë pozitiv për situatën energjetike në Shqipëri. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se në 3 muajt e parë të vitit prodhimi u rrit me 38 përqind, ndërsa eksportet me 2.4 here.

Greqia, me shpejtësi drejt zgjedhjeve të reja. Edhe Tsipras refuzon të formojë qeverinë.

Greqia po shkon me shpejtësi drejt përsëritjes se zgjedhjeve ne muajin qershor. Pas kryeministrit Mitsotaqis, edhe kreu i opozitës, Aleksis Cipras refuzon të marrë mandatin për të provuar që të formojë qeverinë e re.

