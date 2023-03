Lajme Tv Klan 23 Mars 2023, ora 19:30

20:57 23/03/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 23 Mars 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 23 Mars 2023

Rama – Sunak, 1 orë takim në ‘’Downing Street 10’’ për emigracionin, sigurinë dhe ekonominë.

Kryeministri Rama u prit ne Londër nga homologu britanik Rishi Sunak, ne te paren vizite zyrtare te një kryeministri shqiptar ne Mbretërinë e Bashkuar. Biseda mes tyre u fokusua ne çështjet e emigracionit, sigurisë, krimit te organizuar dhe ekonomisë.

Rama në Londer, kritika të forta Braverman: Deklaratat e saj për shqiptarët, të turpshme.

Pak para takimit me kryeministrin Sunak ne Londer, kryeministri Rama kritikoi ashpër sekretaren Braverman, duke i cilësuar te turpshme deklarata e saj per shqiptaret. Qeveria britanike reagon duke vlerësuar komunitetin shqiptar

KAS rrëzon kërkesën e Berishës, kryetari i PD: Është vendim i marrë nga Edi Rama

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rrezoi kërkesën e Partisë Demokratike per te çregjistruar grupimin e drejtuar nga Enkelejd Alibeja. Sali Berisha thote se pas ketij vendimi qendron kryeministri Edi Rama.

Pamje ekskluzive si shitet droga nëpër shkolla e lokale në Tiranë.

Televizioni Klan siguron pamjet ekskluzive te shperndarje se droges neper disa shkolla e lokale ne Tirane, nga dy grupet qe u goditen nje dite me pare nga policia. Per 10 te arrestuar gjykata vendosi burg pa afat. Nesër jepet masa per 10 te tjere

Aksidentet, shoferët nga 25-35vjeç më problematikët. Shkak kryesor dhpejtësia.

Drejtuesit e automjeteve nga 25 deri në 35 vjeç rezultojnë me problematiket ne rruge. Statistikat e policisë tregojnë se ata janë të përfshirë në pjesën më të madhe të aksidenteve të regjistruara në 2023. Shkak kryesor mbetet shpejtësia.

Sylvinho provon skema të reja për ndeshjen me Poloninë. Rraklli: Roshi e Çekiçi duheshin marrë.

Trajneri i kombëtares po provon skema te reja per ndeshjen e pare per kualifikueset e kampionatit europian, qe do te luhet me Poloninë. Por ish-futbollisti i kombëtares, Altin Rrakli ka rezerva per mos-grumbullimin e Roshit dhe Çekiçit.

