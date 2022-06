Lajme Tv Klan 23 Qershor 2022, ora 23:30

00:20 24/06/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 23 Qershor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 23 Qershor 2022

Rama në Bruksel: BE nuk mbajti fjalën. Bullgaria po merr peng Shqipërinë dhe RMV

Bullgaria mbajti peng serish hapjen e negociatave per Shqipërinë dhe Maqedonine e Veriut. Keshilli Europian nuk arriti ta binde vendin e saj anetar te heqe veton ndaj Shkupit. Kryeministri Rama e kritikoi Brukselin se nuk e mbajti fjalen.

Berisha: Rama, vassal i Vuçiç. Protestë me 7 Korrik, qeveria s’ka më kushtetutshmëri

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha, thote se ne Bruksel kryeministri Rama beri rolin e vasalit te presidentit serb. Ai ftoi shqiptaret ne proteste me 7 korrik per te rrezuar qeverine, per te cilen tha se ka humbur kushetutshmerine.

Ulet lehtë çmimi i naftës, një liter 258 Lekë. Rritet me 3 Lekë benzina

Tjeter ndryshim ne cmimin e karburanteve. Bordi i Transparences vendosi ta ule me 3 leke per liter cmimin e naftes, qe do te tregtohet me 258 leke, dhe te rrise me 3 leke ate te benzines. Ulje te lehte peson edhe gazi.

Ngelin të gjithë shoferët që futen në ritestim. Mungesë e theksuar e njohurive

Patentat me pikë po zbulojnë se shumë drejtues automjetesh nuk kane njohuritë minimale për qarkullimin rrugor. Drejtuesit e parë që iu nënshtruan ritestimit, pasi humbën të piket e patentës, do të duhet të hyjnë serish në autoshkollë.

Gjermania shpall gjendjen e alarmit. Nis përdorimin e qymyrit për prodhimin e energjisë

Gjermania shpall planin e emergjencës per energjine, si pasoje e reduktimit te furnizimit me gaz nga Rusia. Qeveria aktivizoi shkallën e dytë të alarmit, që lejon përdorimin e qymyrit per prodhimin e energjisë.

Von der leyen, fanse e Dua Lipës. Këngëtarja e famshme, fokus i bisedës në Samitin e BE

Presidentja e Keshillit Europian, Ursula Von Der Layen rezulton nje fanse e Dua Lipes. Ajo e beri kengetaren e famshme dhe festivalin e saj Sunny Hill pjese te nje bisede me kreret me te larte te Bashkimit Europian.