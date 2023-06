Lajme Tv Klan 23 Qershor 2023, ora 19:30

20:47 23/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 23 Qershor 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 23 Qershor 2023

Rama: Rrezikohet përplasje e armatosur në veri të Kosovës. Tjetër letër për Scholz e Macron

Kryeministri Rama paralajmeron perplasje te armatosur ne veri te Kosoves nese situata nuk shtensionohet. Ai tha se u ka derguar nje tjeter leter kancelarit Sholc dhe presidentit Makron, ndersa kerkoi nga Kurti e Vucic te ulen per te gjetur zgjidhje.

Kosova arreston një serb dhe marshon në Mirovicë. Borrell: Përshkallëzim i rrezikshëm, nuk do e lejojmë

Policia e Kosovës arreston një serb të kërkuar për dhunën ndaj KFOR, ndërsa forcat e FSK-së marshorojnë në veri. Alarmohet Bukseli i cili përmes Borrell tha se situata për përshkallëzohet dhe po bëhet e rrezikshme.

Verifikim linjave të internetit në kampin e MEK. Pritet ekzaminimi i kompjuterave

Ekspertet e krimit kibernetik nuk kane mundur ende te marrin te dhenat ne serverat e kompjuterave te sekuestruar ne kapin e muxhahedineve ne Manze, ndersa SPAK po verifikon edhe linjat e furnizimit te kampit me internet.

Eva Buzo ndërpret sifdën për të kaluar me not nga Italia në Vlorë, shtrohet në spital

Sezoni turistik, 1700 efektivë policië në terren. Monitorim vijës bregdetare

1 mije e 700 efektive te policise do te jene te angazhuar per te garantuar sigurine e pushuesve gjate sezonit turistik. Drejtoria e Pergjithshme e Policise thote se rendesi e vecante kete sezon do t’i kushtohet kontrollit te mjeteve lundruese.

Merkato intensive në superligë. Më shumë lëvizje në klubet që marrin pjesë në Europë

Levizje te shumta ne Superlige. Pak ditë nga nisja zyrtare e merkatos, 36 lojtarë janë afruar dhe 65 jane larguar ne ekipe te ndryshme. Me agresive ne merkato duken skuadrat qe do te luajne ne Europe.