Rama në OKB: Nevojitet një sistem për t’i marrë me të mirën e teknologjise dhe për të frenuar dëmet e saj

Në ditën e dytë të qëndrimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në Nju Jork, kryeministri Rama sugjeron ndërtimin e një sistemi për të marrë më të mirën nga teknologjia dhe për të frenuar efektet e dëshme të saj.

Gara për drejtorin e përgjithshëm të policisë, Hoxhaj: Brenda javës dërgoj emrin në qeveri

Drejt mbylljes gara për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Ministri i Brendshem, Ervin Hoxha deklaron në komisionin parlamentar të sigurisë se do ta propozoje emrin në Këshillin e Ministrave brenda javës.

Rëndohen pozitat për 2 ish-drejtorët e bashkisë. Molla e Qato, nën hetim edhe për pastrim parash

Rendohen akuzat per dy ish -drejtoret e bashkise se Tiranes, Redi Molla e Marenglen Qato. Pervec akuzave per korrupsion me kompanine “5D”, ata do te hetohen nga Prokuroria e Posacme edhe per pastrim parash.

Qeveria, reformë në tregun e punës. Synohet deklarimi real i pagave dhe rritja e kontributeve

Qeveria nis strategjine per te formalizuar plotesisht tregun e punes. Plani afatmesem i saj, i hedhur per konsultim publik nga Ministria e Financave, synon uljen e informalitetit dhe rritjen e kontributeve permes deklarimit te plote te pagave.

Emigrantët, regjistrim 68 ditë para datës së zgjedhjeve nëse duan të marrin pjesë në votime

Emigrantet qe do te duan te marrin pjese ne zgjedhjet e pergjithshme te vitit te ardhshem duhet te regjistrohen ne platformen e posacme te pakten 68 dite para mbajtjes se votimeve. KQZ ben publike rregulloren.

Afro 500 viktima nga bombardimet izraelite në Liban. Tel Avivi, thirrje banorëve të largohen

Izraeli ashpërsoi sulmet ndaj pozicioneve të Hezbollahut në Liban, duke vrarë rreth 500 persona dhe plagosur mbi 1 mijë e 600 të tjerë. Tel Avivi u bën thirrje banorëve të zonave ku po zhvillohen bombardimet të largohet para mëngjesit të së martës.

