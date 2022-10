Lajme Tv Klan 23 Tetor 2022, ora 19:30

Shpërndaje







20:51 23/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 23 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 23 tetor 2022

Detaje të reja nga vrasja e Indrit Ndojit. Vëllezërit Miri lanë gjurmë në vendngjarje

Dalin detaje të reja nga vrasja e të riut Indrit Ndoji të premten në Fushë Krujë. Burime nga grupi i hetuesve thanë se vëllezërit e arrestuar lanë gjurmë në vendin e krimit edhe pse ata e mohojnë përfshirjen në ngjarje.

Hetimet për vdekjen e Lear Kurtit. Pritet analiza e lëndës së gjetur në stomak

Hetimet për vdekjen e 32-vjeçarit Lear Kurti janë fokusuar te analiza e lëndës në qesen e gjetur në stomakun e të riut. Hetuesit janë duke verifikuar edhe të gjitha veprimet e punonjësve të policisë dhe mjekëve të spitalit të Traumës.

Sulmet kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë, Rama merr mbështetjen e autoriteteve izraelite

Sulmet e Iranit dhe rritja e mbrojtjes kibernetike ishin në fokus të vizitës që kryeministri Rama po zhvillon në Izrael. Ai u prit nga autoritetet me te larta te shtetit hebre ku është diskutuar edhe për bashkëpunimin në ekonomi e turizëm.

Himara, projekte të reja për turizmin. Goro: Investimet po japin efekt.

Projekte të reja janë gati për Himarën e njohur si një nga perlat e turizmit shqiptar. Kryebashkiaku Jorgo Goro zbulon për Tv Klan investimet në infrastrukturë ku pas shëtitoreve të Jalës, Dhërmiut e Qeparoit do të nisin ato në Borsh e Drimadhës.

5 akse rrugore do monitorohen me radar dhe kamera në vend të policëve.

5 akse rrugore kombëtare do të monitorohen nga kamerat dhe radarë. Qendra e re Monitorimit që do të ngrihet brenda 2 muajve do të shmangë policët e qarkullimit rrugor dhe synon të kontrollojë më mirë lëvizjen e mjeteve.



Rishi Sunak shpall kandidaturën për postin e Kryeministrit të Britanisë së Madhe.

Ish-ministri britanik i Financave Rishi Sunak shpalli kandidaturën për postin e kryeministrit të vendit. Edhe pse u mund nga ish-kryeministrja Liz Tras në shtator ai thotë se ka mbështetjen më të madhe se rivalët brenda konservatorëve.

Mbahet edicioni i 6-të i Maratonës së Tiranës.

Mbahet edicioni i gjashtë i Maratonës së Tiranës e cila kishte moton “Vrapo për paqen”. Kryebashkiaku Veliaj tha se ishte i lumtur që shumica e fituesve janë nga Ukraina. Luiza Gega thyen rekordin në garën e 21 kilometrave./tvklan.al